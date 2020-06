KABÁT: Pusťte bratry domů jako ve filmu. Země rovných příležitostí, nebo počátek rasové války?

Na jaře roku 1983 měl v české distribuci premiéru (už dva roky a něco po té domácí) americký film Pevnost Apačů v Bronxu. Kriminálka kombinovaná se sociální sondou a dojemnou love story představuje Bronx jako úmorné místo prosáklé násilím, drogami a nespravedlností (a nejspíš si v tom nemusela nijak vymýšlet).

Film s Paulem Newmanem ráda vysílala i Československá televize, zdejším občanům totiž názorně ukazoval, proč nemají chtít, aby to u nás vypadalo jako na Západě. Lze najít i dobový úvod k televiznímu vysílání filmu, který obstaral člen Ústřední redakce televizních novin a bývalý zpravodaj v USA Josef Morávek; ten divákům prozradil významnou informaci, že to v Bronxu navíc ještě smrdí.

Snímek vešel do historie i českým dabingem, díky němuž obyvatelé Bronxu občas znějí jako hříšní lidé města pražského a americkému komiksovému hrdinovi se tu frajersky říká „saprmen“. Obzvlášť pamětihodně provedené je pak české skandování protestujících obyvatel Bronxu „Pusťte bratry domů“.

Co si z toho pamětnického zážitku dnes vzít? Samozřejmě připomínku toho, že v USA je problém policejní brutality reflektován už drahnou dobu a že se navzdory tomu stále znovu a znovu vynořuje, což je skutečně frustrující. Za zamyšlení stojí ale i ona nepřímo zachycená naivita zdejšího pohledu na Ameriku. Žili jsme tehdy v úplně jiném světě, ale nikoli lepším nebo morálně vyspělejším, jen izolovaném a nevědomém. O tom svědčí třeba scéna s párem osob, které by byly dnes označeny jako transgender, ale tehdy je i uvědomělý film pojal jen jako praštěné muže v ženských šatech, doklad dekadence prostředí. A český dabing na to oproti originálu ještě pořádně přitlačil.

Od 90. let poznáváme Ameriku intenzivně, ale zase většinou jen prostřednictvím filmů, seriálů nebo zpravodajství (turistické výlety žádný hluboký ponor obvykle nepřinesou). Často si myslíme, že už víme, jak to tam chodí, a vždycky nás pak něco překvapí. A zjistíme, že jsme ve svých představách málem podobně naivní jako kdysi – ať už si představujeme báječnou zemi rovných příležitostí, nebo naopak, třeba právě nyní, zbědovanou společnost na pokraji rasové občanské války.