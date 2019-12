Kariéra netradičním pohledem. Johnny Depp chystá muzikál o rukavici Michaela Jacksona

PRAHA V lednu příštího roku bude mít premiéru muzikál o Michaelu Jacksonovi. A to pohledem ikonického kusu jeho šatníku. Ten navíc bude v novém díle mimozemského původu a lačnící po chlapecké krvi.

Příběh Krále popu tak, jak ho nikdo nezná. Příběh Michaela Jacksona se všemi úspěchy, pády a sexuálními skandály vyprávěný „očima“ jeho proslulé bílé rukavičky s výšivkou paillette. To je muzikál s krkolomným názvem For the Love of a Glove: An Unauthorised Musical Fable About the Life of Michael Jackson, As Told By His Glove (Pro lásku rukavice: neautorizovaná hudební bajka o životě Michaela Jacksona, takto odvyprávěná jeho rukavicí).

Podle Juliena Nitzberga, tvůrce netradičního muzikálu, jde o „čerstvý, aktualizovaný pohled na všechny záhadné síly formující Michaela Jacksona. A také na skandály, které ho sužovaly“.



Webu Page Six Nitzberg řekl, že ho kontaktovala blíže neupřesněná televize, aby pro ni napsal film o Jacksonovi. Nápad na muzikál se zrodil poté, co z filmu sešlo kvůli názorovým rozdílům. Nitzberg se totiž s vedením televize neshodl v názorech na Jacksonovo sexuální zneužívání nezletilých chlapců.

Muzikál se navíc nebude brát příliš vážně, protože samotná rukavice by údajně měla být mimozemšťanem nutícím Jacksona k sexuálním přečinům nedávno velmi medializovaným v dokumentu televize HBO nazvaném Leaving Neverland. Rukavice se totiž krmí panenskou krví chlapců a nutí hostitele, aby ji pro ni získával.

Velkým jménem spojeným s muzikálem je herec Johnny Depp. Nitzberg již dříve spolupracoval s hercovou produkční společností Infinitum Nihil na hudební biografii zpěváka Tiny Tima.