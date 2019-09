Kdopak mi tu loupe perníček? Pohádka o Jeníčkovi a Mařence se dočká hororového zpracování

Klasická pohádka se mohla odehrávat i úplně jinak, než jsme s dětských knížek zvyklí. V hlavní roli snímku Les hrůzy (Hansel & Gretel) se představí Sophie Lillisová. O svébytnou verzi příběhu se pokusil v roce 2013 i akční film Jeníček a Mařenka: Lovci čarodějnic. Snímek zamíří do českých kin 5. března.

Příběh o Jeníčkovi a Mařence (u nás též znám jako Pohádka o Perníkové chaloupce) je příběh vymyšlený italským barokním básníkem Gianbattistou Basilem. Mnohem známější se ale stala verze německých pohádkářů bratří Grimmů z roku 1812.

Dva mladí sourozenci se ztratí v lese a najdou chaloupku celou z perníku. V které bydlí zlá ježibaba. Ta si chce děti upéct, ale ty ji nakonec přechytračí a utečou.

Jeníčkuuuu... V roce 1893 na motivy příběhu složil operu i německý skladatel Engelbert Humperdinck. Stala se jeho vůbec nejznámějším dílem. Dirigovali ji například Richard Strauss nebo Gustav Mahler.

Všechny pohádky bratří Grimmů vycházejí z lidových příběhů, které bratři na svých cestách posbírali, a tak často připomínají spíše dramatický horor než pohádku pro děti. Například nevlastní matka Jeníčka a Mařenky v jejich příběhu zemře hlady dříve, než se děti vrátí domů.

Cestou absolutního hororu se pak vydává chystaná filmová verze. Režii snímku dostal na starost Oz Perkins, který se zatím zviditelnil spíše jako herec (Star Trek, Život naruby). Pro Netflix ale režíroval komorní horor I Am the Pretty Thing That Lives in the House (2016). Scénář Lesu hrůzy napsal Robert Hayes (Řezník, Nezabiješ).

Herečka v hlavní roli Sophia Lillisová je stoupající hvězdička, která se zviditelnila v hororové sérii To, jejíž druhý díl právě straší v kinech. Kromě ní se ve filmu představí i Alice Krigová, Jessica de Gouwová, Charles Barbalola nebo Ian Kenny.

Hrdinové k pohledání

O jiný přístup se pokoušel snímek Jeníček a Mařenka: Lovci čarodějnic (2013) režiséra Tommyho Wirkoly. Nor Wirkola, který stojí například za povedenou kultovní zombie komedií Mrtvý sníh, si zde ale ukousl až příliš velké sousto perníčku. Akční snímek kritika naprosto rozcupovala. Na agregátním recenzním serveru Rotten Tomatoes má pouhých 14 %. Ani po kasovní stránce se nejednalo o žádný převratný hit, ačkoliv tržby měl snímek nakonec obstojné - svůj rozpočet 50 milionů dolarů přeplatil víc než čtyřikrát.

V příběhu jsou Jeníček (Jeremy Renner) a Mařenka (Gemma Artertonová) zabijáci vybavení celým arzenálem různých zbraní. Loví čarodejnice, protože jsou díky tomu, že jejich vlastní matka byla sama čarodějnicí, přirozeně imunní proti černé magii a všem formám prokletí. Dostávají se do německého města Augsburg, kde musí ulovit mocnou čarodějnici Muriel. Ta ale svou kůži nedá lacino.

Moderní tečkou bylo ale udělat z Jeníčka těžkého diabetika. Jako malý se totiž několik dnů jen přejídal sladkostmi. V dospělosti si tak pravidělně musí píchat inzulínové injekce, což pochopitelně hraje v příběhu významnou roli.