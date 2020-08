Kino Bio Oko oslaví 80 let od vzniku. Na velkém plátně promítne Kristiána s Oldřichem Novým

PRAHA Ve čtvrtek 3. září se v prostorách letenského kina Bio Oko uskuteční oslavy s živou hudbou, tancem, stánky a projekcemi jedné z nejoblíbenějších českých komedií, která měla premiéru v roce vzniku kina.

„Loni jsme slavili 10 let od doby, kdy Oko provozujeme, letos nás čeká pozoruhodných 80 let od jeho otevření. Kdysi ultramoderní funkcionalistická budova dodnes propůjčuje kinu jedinečnou atmosféru a genius loci. Rozhodli jsme se to oslavit tančírnou s živou hudbou před kinem. Filmem akce pak bude Kristián – stejný titul, kterým se v roce 1940 kino otevřelo,“ zve ředitel biografu David Beránek.



První dávku hudby zajistí kultovní postava pohybující se kolem nejvýznamnějších DJs a hudebníků již od počátku 90. let Tea Jay Ivo. Poté naváže pionýr české electroswingové scény DJ Mackie Messer. Vyvrcholením bude v osm hodin koncert Petry Ernyei & Jazz Six.

Kino bylo slavnostně otevřeno tragikomedií Kristián Martina Friče 30. srpna 1940. Původně ho měl provozovat Spolek pro péči a výchovu mrzáků a jeho výdělky měly jít právě na fungování spolku. K tomu však nikdy nedošlo a s nástupem fašismu začali kino provozovat bratři Faistovi. Oko bylo vystavěné jako premiérové kino, kde se filmy promítaly přednostně.

„Bio Oko si nezadá svou elegancí vůči nejlepším kinům pražského středního města. Je to vzdušný a hezký biograf s velikým plátnem, zastřený velkou oponou, jehož sál pojme více než 800 osob,“ píše se v dobovém filmovém časopise Kinorevue z roku 1940.

Oko sídlí ve funkcionalistickém komplexu budov architektů Josefa Šolce a Jaroslava Stockara-Bernkopfa. Stavebníkem domů byl Penzijní fond zaměstnanců Národní banky československé. Velkorysá výstavba započala v roce 1937 a skončila v roce 1940.

„Jako zářící maják vzniklý v dobách narůstající temnoty je komplex nejen vrcholem příběhu moderní architektury na Letné, ale zejména živoucím organismem, který dává svému okolí energii a esprit, který dotváří a korunuje jedinečnou atmosféru letenské čtvrti,“ říká historik a soused kina Richard Biegel bydlící právě v tomtéž domě.