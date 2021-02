Knihovna vyhodila zaměstnance za to, že ve volném čase pálil knihy napsané Trumpem

Chattanooga Cameron Williams, zaměstnanec knihovny v americkém městě Chattanooga, byl vyhozen za to, že ve volném čase pálil výtisky knih napsaných Donaldem Trumpem a Anne Coulterovou. Williams to odůvodňoval tím, že mu knihovna stejně dala za úkol, aby se zbavoval starých a neaktuálních knih.

Incident se začal odehrávat již loni koncem prosince, kdy Williams na svůj účet na Twitteru vložil video, ve kterém pálí dva výtisky knihy Vraťme Americe její velikost (česky 2016, Alpha Books) napsané Donaldem Trumpem. K tomu přiložil jednu knihu konzervativní americké spisovatelky Ann Coulterové a jako hudební podkres pustil píseň Fuck Donald Trump (Nase* si, Trumpe) amerických rapperů s přezdívkami YG & Nipsey Hussle.

Problém nastal ve chvíli, kdy knihovna na video přišla a zjistilo se, že ony knihy pochází z jejího majetku. Willamse dostal vyhazov. V nedávném rozhovoru pro deník The Washington Post se ale bývalý knihovník brání a tvrdí, že jednal přesně tak, jak mu vedení knihovny přikázalo.

Podle Willamse mu nadřízený přikázal, aby probral sekci politické literatury a odstranil všechno, co není založeno na pravdě. Zacílit měl i na knihy starší deseti let. S vyřazenými výtisky si pak podle nepsaného pravidla mohl dělat co chtěl.