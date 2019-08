Kombinace swingu s metalem i retro elektronika. Co si nenechat ujít na festivalu Brutal Assault?

Ve středu 7. srpna začíná v pevnosti Josefov v Jaroměři čtyřdenní festival tvrdé hudby Brutal Assault. Ten nabídne celou řadu českých i zahraničních interpretů nejen z vod metalu, ale i jiných žánrů. Kapely světově známé i projekty pro „zasvěcené“. Server Lidovky.cz vám přináší pět tipů na vystoupení, která byste si určitě neměli nechat ujít.

Anthrax

Žánr: trash metal

Země: USA

Kdo někdy slyšel o metalu, slyšel pravděpodobně i o Anthrax. Tahle americká formace patří spolu s kapelami Megadeth, Slayer a Metallicou mezi takzvanou Velkou čtyřku, The Big Four. Všechny kapely chtějí být jako Anthrax, protože nadšení a technická hra těchto pánů, kteří struny kytar lámou již více než třicet let, je naživo pokaždé zážitkem k nezaplacení. Půjde také o jejich premiéru v rámci festivalu Brutal Assault.



Carpenter Brut

Žánr: synthwave

Země: Francie

Francouzský DJ Carpenter Brut vzal to nejlepší z osmdesátkových béčkových slasher filmů a udělal z toho parádní elektronickou muziku. Však i jeho jméno odkazuje na slavného režiséra Johna Carpentera. Hudba je to rychlá, nekompromisní a mnohovrstevnatá. Že to mladý Francouz s posluchači umí, dokázal loni v březnu i na sólovém koncertě v Praze. Jeho kolega Perturbator je navíc na Brutal Assault jako doma.





Diablo Swing Orchestra

Žánr: avant-garde, fúze metalu, swingu a jazzu

Země: Švédsko

Ten nejlahodnější hudební „bizár“, jaký si snad lze představit. Švédská parta Diablo Swing Orchestra vytváří neuvěřitelný mix několika žánrů, který do sebe zapadá jako puzzle. Jejich písně mají ohromný náboj, který donutí i toho největšího bručouna poklepávat si nohou do rytmu. Na rozdíl od mnohých jiných metalových projektů je tato kapela o stoprocentním optimismu.

Napalm Death

Žánr: grindcore

Země: Velká Británie

Když se řekne nejtvrdší muzika, vybaví se hned žánr grindcore. Když se řekne grindcore, jako první mnohým vytanou na mysli právě Napalm Death. Kapela, která dokáže vyprodat obrovské stadiony, ale zahrát i v zaplivaném klubu, existuje již více jak třicet let. Za tu dobu se svým ostrým metalem zařízla nejednoho posluchače. Sem tam skončí nějaká ta vnitřnost na podlaze.

Saor

Žánr: Folk black metal

Země: Skotsko

Zasněné putování. Bloudění hustou skotskou mlhou. Toulání se po loukách zalitých deštěm bouře. Projekt hudebníka Andyho Marshalla míchá tradičně hutný zvuk doom metalu s folkovostí a legendami skotské vysočiny. Kouzelné a zároveň ostré jako meč náčelníka klanu.

Maria Jiku

Žánr: ritual noise, experimental

Země: Japonsko

Křehká Japonka je na hudební scéně tak trochu zjev. Skřehotavá čarodějnice, která své zaříkávání doplní ambientním podkladem, ze kterého přeběhne mráz po zádech i nejednoho metalisty. Maria také dovede velmi slušně tancovat. Její vystoupení tak připomínají spíše rituál než koncert. O tom se už mohli přesvědčit posluchač i na oblíbeném žánrovém festivalu Hradby Samoty.