Koněv měl zůstat jako doklad lži, míní sochař Gebauer. Děti podle něj mají mít na očích pitomost předků

Děti mají mít na očích pitomosti svých předků, říká sochař Kurt Gebauer o­ sochách ve veřejném prostoru, které se podle něj nemají odstraňovat podle momentálního stavu mínění. I socha Koněva měla zůstat jako součást naší paměti. Jinak jej na koronavirové krizi potěšilo, že přestala jezdit auta. Za to by prý byl ochoten položit život.

Lidovky.cz: Jaké máte pocity ve chvíli, kdy to nejhorší je zřejmě prozatím za námi?

Snažím se být informovaný a nespoléhám se jen na vládní nařízení a prohlášení. Uvidíme. Není jasné, jak to dopadne, zatím určitě nic dokonáno není, možná tak na Islandu, my jsme evropský průměr.

Lidovky.cz: Poučila vás koronavirová krize?

Já jsem poučovaný pořád, jsem člověk katastrof, vždyť v jedné takové – druhé světové válce – jsem se narodil a dobře si pamatuju, jak šla fronta. Vzpomínám si na různé detaily z té doby a přitom si nepamatuji, kdo mi volal ráno. Pak byly další katastrofy, totáč, normalizace a další podivné situace, které generuje svoboda, jako jsou třeba uzákoněné velké zlodějny. Někdy žasnu, jak dnešní mladší ztrácejí nadhled a iniciativně plní blbosti, „ protože se to tak dělá“.