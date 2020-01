Konfederace nebude. Televize HBO definitivně zrušila seriál od tvůrců Hry od trůny

LOS ANGELES Amerika, v níž květe otroctví, protože občanskou válku vyhrála ta špatná strana? Toho se diváci definitivně nedočkají. Televize HBO oznámila, že definitivně ruší přípravu kontroverzního seriálu Konfederace (Confederate). Dílo tvůrců Hry o trůny Benioffa s Weissem bylo už nějakou dobu u ledu.

David Benioff a Daniel Brett Weiss se do diváckého podvědomí zapsali jako tvůrci populárního seriálu Hra o trůny. Ačkoliv byla jeho poslední osmá série kritikou i diváky spíše odsuzovaná, nic to nemění na faktu, že se z rozvětveného fantasy stal fenomén. Benioffa s Weissem to katapultovalo mezi filmařské hvězdy první kategorie a bylo jasné, že jim budou svěřeny i další významné projekty.

Jedním z nich měl být i seriál Konfederace, o kterém se pořádně mluví od roku 2017. Příběh se točil okolo jednoduché premisy - americkou občanskou válku nevyhrála Unie, ale právě Konfederace. Abraham Lincoln tak nikdy nepomohl zrušit otroctví a to se přelilo do nového tisíciletí jako modernizovaná instituce.



Seriál se samozřejmě nezamlouval bojovníkům za sociální spravedlnost. Ti požadovali jeho zrušení a na sociálních sítích se sdružovali pod hashtagem #NoConfederate. HBO si z protestů těžkou hlavu nedělala.

Nyní ale prezident televize HBO Casey Blois oznámil, že Konfederace se oficiálně ruší. Tím spíš, že projekt by delší dobu u ledu. Benioffa s Weissem si pro sebe totiž za pořádně tučnou sumu získal Netflix. Oba dva tvůrci měli zároveň točit i další trilogii ze světa Star Wars, ale od projektu odstoupili.