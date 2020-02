Letošní Oscary zcela ovládl korejský snímek Parazit. Češi odešli s prázdnou

LOS ANGELES V Los Angeles se v noci z neděle na pondělí udělovaly 92. ceny Americké akademie filmového umění a věd, takzvané Oscary. Večer se nesl ve znamení korejského snímku Parazit - ten si odnesl čtyři sošky včetně té za nejlepší film. Češi měli na nejslavnějších filmových cenách dvě šance, ale ani jednu z nich neproměnili. Tabulka s kompletním seznamem vítězů je na konci článku.

Galavečer začal bez velkých okolků velkým hudebním číslem zpěvačky Janelle Monae, které v sobě kombinovalo několik různých písní včetně Won´t You Be My Neighbour? of Freda Rogerse nebo I am Still Standing od Eltona Johna.

Stejně jako loni nemá večer žádného stálého moderátora, na rozdíl třeba od Zlatých glóbů, které letos moderoval (a svými vtipy a narážkami zbořil) komik Ricky Gervais. O první vstup se postarali herci Steve Martin a Chris Rock. V zoufale nevtipné výměně replik alespoň představili některé z celebrit v sále.

První sošku si odnesl Brad Pitt za roli kaskadéra Cliffa Bootha ve filmu Tenkrát v Hollywoodu režiséra Quentina Tarantina. Pitt má doma řadu Oscarů jako producent, ale jde o jeho první za herecký výkon. Konečně se dočkal, protože jeho dosavadní herecká kariéra je opravdu dlouhá. Jeho děkovací řeč byla překvapivě prosta všech žertů, kterými normálně herec své řeči vždy opepřuje.

V kategorii animovaných filmů se překvapení nekonalo - série Toy Story je pojem a její čtvrtý díl slavil úspěch u diváků i kritiky. V kategorii krátkých animovaných filmů se bohužel konalo pro Čechy zklamání - místo fantastické Dcery si sošku odnesl snímek Hair Love. Ten se také zaobírá vztahem otce a dcery.

Cenu za nejlepší původní scénář získal Pon Džun-ho za osobitou sociální satiru Parazit. Snímek je opravdu úkazem, protože i když je chvílemi i hodně brutální, získává si fanoušky po celém světě. Získal i Zlatou palmu na filmovém festivalu v Cannes. Nejlepším adaptovaným scénářem je Králíček Jojo, příbeh malého nacisty a jeho bláznivého imaginárního přítele Hitlera. Snímek právě běží v českých kinech a z větší části se natáčel v České republice, třeba na náměstí v Žatci.

Ani druhá česká šance nebyla proměněná. Oscara nezískala Nora Sopková za výpravu snímku Králíček Jojo, ale Barbara Lingová a Nancy Haigová za postu Hollywoodu šedesátých let, snímek Tenkrát v Hollywoodu. V kostýmech bodovalo drama Malé ženy, dobový příběh postavený na slavném románu spisovatelky May Alcottové.

Nejlepší herečkou ve vedlejší roli se stala Laura Dernová za roli nelítostné rozvodové právničky z filmu Manželská historie. „Noah Baumbach napsal film o lásce a o tom, jak překračovat hranice,“ prohlásila v děkovací řeči herečka. „Někdo říká, že byste se neměli chtít setkat se svými hrdiny. Pokud ale máte opravdové štěstí, tak jsou těmi hrdiny vaši rodiče,“ dodala.

Sošku za nejlepší zvuk si zcela zaslouženě odnáší závodní snímek Le Mans ´66 režiséra Jamese Mangolda. Benzínem nasáklý příběh okouzluje silným zvukem motorů a kvílením gum. Cenu za mixáž si vybojovalo (doslova) válečné drama 1917.

U nejlepší kamery se překvapení nekoná. Nestor oboru Roger Deakins ve válečném filmu 1917 předvedl hotovou magii - film je natočen jedním dlouhým záběrem. Pro Deakinse jde o druhého Oscara, ale už o šestnáctou (!) nominaci. Svou první sošku získal za sci-fi snímek Blade Runner 2048 (2018). Kategorie nejlepšího střihu znamenala druhého Oscara pro Le Mans ´66.

Nejlepším mezinárodním filmem se stal již výše zmíněný Parazit. Snímek byl natočen v barevné i černobílé verzi, která ještě více podtrhuje jeho celkové vyznění.

Temnými tóny byla uvozená hudba ke komiksovému hitu Joker. Za tu dostala Oscara islandské skladatelka Hildur Gudnadóttirová. Jde o ohromné ocenění ženské práce, neboť se nikdy nestalo, že by Oscara za původní hudbu získala samotná ženská skladatelka. Před dvaceti lety sice získala za hudbu k filmu Gladiátor sošku skladatelka Lisa Gerrardová, ale na ní spolupracovala s Hansem Zimmerem. Kategorii nejlepší filmová píseň ovládl favorit - píseň (I´m Gonna) Love Me Again od Eltona Johna. Zazněla v oceňovaném snímku Rocketman.

Krasojízda Parazita pokračovala i v kategorii nejlepší režie. Pon Džun-ho při své děkovné řeči jako velkou inspiraci uvedl Martina Scorseseho, který měl letos nominovanou gangsterku Irčan. „Lidé ve spojených státech moje filmy neznaly, ale Quentin Tarantino je vždy dával na seznamy svých oblíbených filmů,“ ocenil Džun-ho dalšího z režisérů.

Tradiční vzpomínkové pásmo doplnila svou písní zpěvačka Billie Eilish svým osobitým provedením slavné písně Yesterday. Vzpomínalo se na Kobeho Bryanta, Ripa Torna, Terryho Jonese, Agnes Vardovou, Petera Fondu, opravdu nedávno zesnulého Kirka Douglase a celou řadu dalších.

Sošku pro nejlepší herecký výkon si odnesl Joaquin Phoenix. Film Joker je ústředním hereckém výkonu postavený a šlo o výkon tak silný, že se v této kategorii žádné překvapení opravdu nekonalo. „Já myslím, že jsme ztratili vazbu na přírodní svět a často si myslíme, že jsme pupkem světa, plundrujeme přírodu,“ pronesl herec ve své řeči. „Když bylo mému bratrovi sedmnáct, tak napsal, že když se pokusíme něco zachránit, mír bude následovat,“ vzpomněl herec na svého zesnulého bratra Rivera.

Renée Zellwegerová získala cenu pro nejlepší herečku v hlavní roli za ztvárnění pěvecké divy Judy Garlandové. „Děkuji vám všem za lásku a podporu. Musím říct, že ten poslední rok rozhovorů o Judy Garlandové, pohlaví, rasy byl skutečně skvělou připomínkou toho, že existují hrdinové, kteří nás všechny spojují,“ neskrývala emoce herečka ve své řeči.

Parazit, Parazit, Parazit. Korejský film znamená naprostý průlom. Ještě nikdy v historii Oscara za nejlepší film nevyhrál snímek nemluvený anglicky.