Lil Wayne má problémy. Slavnému rapperovi hrozí deset let vězení za nelegální držení zbraně

Policejní prohlídka soukromého letadla rappera Lil Waynea (vlastním jménem Dwayne Michael Carter) odhalila nelegálně drženou pistoli. Hudebník má držení zakázané vzhledem ke svým předchozím zločinům. V případě odsouzení mu hrozí až deset let za mřížemi.

Howard Srebnick, hudebníkův právník, sdělil magazínu Vulture, že současná obvinění se vztahují k policejní prohlídce soukromého letadla, která se odehrála v Miami v roce 2019. Při ní byla v jednom z kufříků nalezena pozlacená pistole, o které Wayne tvrdil, že je darem ke dni otců. Policejní zápisy navíc hovoří o tom, že byl Wayne během prohlídky pod zjevným vlivem návykových látek.

„Nejsou žádné důkazy o tom, že by tu zbraň použil, nebo ji použít chtěl. Nejsou důkazy o tom, že by byl nebezpečnou osobou,“ hájil Srebnick svého klienta. Rapper zatím není ani ve vazbě. U soudu má slyšení 11. prosince. Pokud ho soud shledá vinným, může se do vězení dostat až na deset let.



Problémy nemá hudebník poprvé. Už v roce 2010 pobyl osm měsíců ve věznici na ostrově Rikers právě za nelegální držení střelné zbraně. Pro Waynea to znamenalo dočasný pád z rappového „výslunní“. Svůj vězeňský zážitek později přetavil do autobiografické knihy Gone Till November (Budu pryč do listopadu, česky nevyšla).

Lil Wayne se netají velkými sympatiemi k prezidentovi Donaldu Trumpovi. V uplynulých měsících proběhla médii zpráva o tom, že právě tato podpora donutila Wayneovu přítelkyni Denise Bidotovou, aby se s ním rozešla.

Rapper se narodil v roce 1982. Hudbu tvoří už od svých devíti let, ale mezinárodním úspěchem se stalo až jeho šesté album Tha Carter III (2008). Vydal dvanáct studiových alb a na svém kontě má pět hudebních cen Grammy.