Loupež jak z Mission: Impossible. Lup vzácných knih se po třech letech našel v Rumunsku

LONDÝN Dvě stovky knih včetně vzácných prvních výtisků Newtona či Galieie byly nalezeny v bezpečí na rumunském venkově během policejního zásahu. Knihy byly ukradeny před třemi lety ze skladiště v Londýně.

Velká knižní loupež z Londýna zaměstnala italskou, britskou a rumunskou policii na dlouhé tři roky. Příslušníci během nich prověřili 45 adres a zatkli 13 podezřelých. Jen lup jim stále unikal.

Knihy zmizely v lednu 2017 ze skladiště Feltham v Londýně. Byly tam uskladněny, protože měly být posléze dopraveny do Las Vegas a tam oceněny expertem na vzácné svazky. Mezi dvěma stovkami svazků se nacházely historicky první výtisky knih Galilea Galileie nebo Isaaca Newtona.

Zlodějové Daniel David a Victor Opariuc se dovnitř dostali střechou a pak téměř po vzoru Toma Cruise z Mission: Impossible lezli po vysokých regálech, protože by jediný krok po podlaze spustil bezpečnostní systém. Vynosit vše ven střešním otvorem jim trvalo zhruba pět hodin.



Zločinci byli dopadeni poté, co je prozradily stopy DNA z opěrátek hlavy v autě, kterým unikli z místa činu. Knihy ale policie vysledovala až minulý týden do Rumunské župy Neamt. Zde byly všechny výtisky opatrně zabaleny a uloženy do jámy se zabetonovaným vrškem.

Všichni zločinci byli členem rumunského gangu Clamparu, jenž se specializuje i na loupeže ve skladištích po celé Británii. Jejich modus operandi je takový, že několik členů spáchá loupež, ukryje lup nedaleko od místa zločinu a okamžitě opustí zemi, aby je bylo těžké vystopovat. Přepravu kořisti pak zajistí někdo úplně jiný.