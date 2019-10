Má matka je auto a Hitler má souseda žida. Podívejte se na nejpodivnější televizní sitcomy

Jaromír Soukup má na TV Barrandov sitcom, kde sám sebe situoval do role premiéra. To ale není nic proti tomu, co se točilo jinde ve světě. Podívejte se se serverem Lidovky.cz na sedm z nejšílenějších sitcomů televizní historie.

Heil Honey, I am Home! (Heil zlato, jsem doma!)

Británie, 1990

Jak to asi vypadá u Hitlerů doma? Na tuto otázku se snaží odpovědět tento britský sitcom. Adolf Hitler žije s Evou Braunovou v paneláku. Za sousedy mají židy, Arnyho a Rosu Goldsteinovi. Humor, postavený na nacistických narážkách, rychle vyčpěl.