Menstruují transsexuálové? Představitel Harryho Pottera se postavil proti Rowlingové

LONDÝN Herec Daniel Radcliffe, představitel Harryho Pottera ze stejnojmenné filmové ságy, promluvil o kontroverzním příspěvku spisovatelky J. K. Rowlingové. Tu na internetu fanoušci obviňují z nenávisti vůči transsexuálům.

„Lidé, kteří menstruují.“ Tato fráze z titulku názorového článku popudila britskou spisovatelku J. K. Rowlingovou. „Přísahala bych, že se jim nějak říká. Někdo mi s tím pomožte. Žany? Žumy? Žedy?“ prohlásila posměšně. Tím si vysloužila ostré reakce na sociálních sítích. Fanoušci si totiž její komentář vyložili jako cílený útok proti genderfluidním lidem (osobami s proměnlivou genderovou identitou, pozn. aut.) a transsexuálům.

„Transsexuální ženy jsou ženy,“ napsal Radcliffe v reakci na blog neziskové LGBTQ organizace The Trevor Project. „Chápu, že to bude většina médií líčit jako boj mezi mnou a J. R. Rowlingovou, ale o tom to opravdu není. To teď není důležité,“ vysvětluje herec, proč se po příspěvku spisovatelky rozhodl promluvit.



„Podle organizace The Trevor Project má až 78 % transsexuálních a nonbinárních jedinců zkušenost s diskriminací kvůli jejich pohlavní identifikaci. Je jasné, že musíme udělat mnohem více proto, abychom je podpořili. Nesmíme zneplatňovat jejich pohlaví a způsobovat jim další bolest,“ pokračuje Radcliffe.



„Čtenářům, kteří mají nyní pocit, že je jejich zážitek z knih o Harrym Potterovi pošpiněn či rovnou zničen, vzkazuji, že se hluboce omlouvám za bolest způsobenou těmi výroky,“ dodává.



K situaci se vyjádřila i herečka Katie Leungová, představitelka Harryho milé Cho Changové. V příspěvku na sociální síti Twitter odkázala na svou filmovou postavu a přidala odkazy na další neziskové organizace podporující transsexuální jedince.

Rowlingová se nenávistné snažila reakce na sociálních sítích mírnit, ale nebyla z transfóbie obviněná poprvé. Loni v prosinci se na sociální síti Twitter zastala britské vědkyně Mayi Forstaterové. Ta tvrdila, že transsexuální ženy nemohou zcela změnit své biologické pohlaví a stálo ji to kariéru. V roce 2018 Rowlingová zase kladně reagovala na twitterový příspěvek o tom, že transsexuální ženy jsou zkrátka jen „muži v šatech“.