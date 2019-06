Michael Cunningham přijede do Prahy. Na festivalu přečte úryvek ze svého nového románu

PRAHA Hostem Festivalu spisovatelů Praha bude americký romanopisec Michael Cunningham, autor románu Hodiny, za nějž získal Pulitzerovu cenu a jenž se stal předlouhou pro stejnojmenný film. Cunningham na festival přijede potřetí a zapojí se do diskusí na téma Krása spasí svět.

Festival bude od 16. do 20. října a k oznámeným hostům patří australská spisovatelka Germaine Greerová, jednu z představitelek feministického hnutí 20. století, a mexická novinářka a spisovatelka Alma Guillermoprietová.

Cunningham přijíždí do Prahy opět s premiérovým čtením nového románu. Tentokrát představí ve světové premiéře román Glory, který je v očekávání u americké veřejnosti, uvedla Brtníková. Autor patří k nejprodávanějším americkým spisovatelům.

Narodil se roku 1952 ve státě Ohio, ale stal se z něj pravý Newyorčan. Vystudoval anglickou literaturu na Stanford University a na University of Iowa a hned záhy se rozhodl pro dráhu spisovatele. Publikoval své první krátké povídky v časopisech The Atlantic Monthly and the Paris Review, dále v časopisech Redbook, Esquire, The New Yorker a Vogue.Debutoval románem Zlaté státy (1984), úspěchu u čtenářů i kritiky však dosáhl až vydáním následujícího románu Domov na konci světa (1990).

Hodiny a Vzorové dny

Světové uznání a slávu pak autorovi přinesl román Hodiny (1998) odměněný Pulitzerovou cenou, který se stal předlohou stejnojmenného filmu režiséra Stephena Daldryho s Nicole Kidmanovou v roli Virginie Woolfové, která za roli získala Oscara. V ústředním triu si zahrála i Meryl Streepová a Julianne Mooreová.



V roce 2005 vydal knihu Vzorové dny, román s podobně složitou strukturou jako Hodiny, jenž se opět odehrává ve třech časových rovinách. V českém překladu Veroniky Volhejnové postupně vyšla i další jeho díla Za soumraku, Sněhová královna a Tělo a krev.

Michael Cunningham je mistrem příběhu, vždy precizním ve sledování žánru, zápletky a psychologie postav, připomíná Brtníková. V řadě rozhovorů z poslední doby Cunningham uvedl, že ačkoli je sám gay a ve všech svých dílech se zaměřuje na homosexuální osoby a témata, nechce být označován za gay spisovatele. Jeho knihy v podstatě pojímají homosexualitu jako danost a gay témata vkládají do kontextu soudobé společnosti jako celku.