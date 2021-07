Michal Prokop oslaví pětasemdesátiny na svém festivalu, pokřtí nové album i knihu

Festival Krásný Ztráty Live se blíží do svého pátého ročníku. Jeho spoluzakladatel a hudební garant Michal Prokop s organizačním týmem vybrali do programu více než dvě desítky účinkujících napříč hudebními styly, žánry a generacemi, jak je u této akce zvykem.

Ve dnech 13. a 14. srpna si v malebném prostředí středočeského statku Všetice budeme moci vychutnat to nejlepší z českého rocku, blues, funku či alternativní hudby. Nebude chybět ani bohatý doprovodný program. Poslední vstupenky jsou k dostání v síti Goout.cz.

Hvězdou pátečního programu nebude nikdo jiný než právě Michal Prokop s částečně inovovaným obsazením své kapely Framus Five. Legenda českého rockového zpěvu zde v „domovském prostředí“ nejen pokřtí nové album Mohlo by to bejt nebe…, které vyšlo letos v květnu a jehož kmotrem bude písničkář Jan Burian, ale v plné síle také oslaví půlkulaté pětasedmdesáté narozeniny. Křtem projde také kniha rozhovorů s Michalem Prokopem Ztráty a nálezy z pera Michala Bystrova.

Téhož dne se na hlavních scénách vystřídají také veteráni domácího bluesrocku Krausberry, jedno z velkých jmen s kořeny v hudebním kvasu osmdesátých let Laura a její tygři, fenomenální funkrockové trio Minus 123 minut, dojde samozřejmě i na blok kmotra Prokopova alba a neúnavného písničkářského inovátora Jana Buriana. Mladší krev budou zastupovat Sunflower Caravan, kteří právě vydávají po dlouhé jedenáctileté pauze svoje třetí album s názvem Corners. Jejich leader Andy Čermák se stal i jednou z posil obměněného obsazení Framus Five.

Také sobota se ve Všeticích ponese ve znamení žánrových zvratů. Vedle sebe zazní romskou náturou protagonistů kořeněný rock Terne Čhave či solidní pop Kateřiny Marie Tiché, kterou doprovodí skupina Bandjeez, donedávna spojená se jménem předčasně zemřelého zpěváka Davida Stypky. Žánrově pestrou nabídku obohatí jedna z největších hvězd českého art rocku, klávesista a zpěvák Roman Dragoun s kapelou His Angels, elektro-šansonový projekt Martina Němce Lili Marlene, ortodoxní elektrické blues rodilého Američana Reneho Trossmana nebo precizní multižánrová hudba aktuálního objevu domácí scény Colorful People. Hlavní hvězdou sobotního večera pak bude Pražský výběr, který zde odehraje jeden z nemnoha koncertů letošního roku.

Po celou dobu festivalu bude jako vždy probíhat také „festival uvnitř festivalu“, alternativní přehlídka zvaná Všetická jízda. Ta představí řadu zavedených zejména klubových kapel jako Kill The Dandies!, Jiříkovo Vidění, Do řady!, Lahká Múza, Nauzea Orchestra, Magnetik nebo Nevidim. Prostor zaslouženě dostanou také regionální skupiny z Benešovska Pigstyle, Edith nebo Cuk Letu.

„Máme radost, když zájem o festival naznačuje, že půjde o naprosto unikátní hudební setkání uprostřed tohoto léta. Ubytování na pátek a sobotu v nejbližším okolí je vyprodané. Zbývají ještě místa v kempu. A pokud se zájemci ozvou mailem přímo na recepci hotelu Všetice, se kterým spolupracujeme, ještě tam drží na tento víkend místa ve spřátelených hotelech na Benešovsku a také luxusní zážitkové ubytování ve stanové Chill Village,“ říká producent festivalu David Gaydečka.

Krásný ztráty Live už třetím rokem zůstávají na statku ve středočeských Všeticích na Benešovsku. Členité prostředí umožňuje hudebníkům i návštěvníkům dostatečný komfort, který je pro tuto akci typický. Lokalita je v příjemné vzdálenosti od hlavního města.