Milenka revolucionáře i umělecká vizionářka. Dokument přiblíží slavnou mexickou malířku Fridu Kahlo

CIUDAD DE MÉXICO Po úterní premiéře v centru současného umění DOX vstoupí do artových kin v Česku i na Slovensku dokumentární filmu Frida - viva la vida, který přibližuje mexickou malířku Fridu Kahlo (1907 až 1954). Film vstupuje do kin 13. července v den výročí jejího úmrtí a je prvním z letní série dokumentů Umění v kině.

Film režiséra Giovanniho Troila Frida - viva la vida na jedné straně vidí slavnou malířku jako ikonu emancipace a ženství trýzněnou hlubokým milostným citem i žalem, na druhé jako svobodnou umělkyni, která dokázala brát život s nadhledem. V šesti kapitolách složených z rozhovorů, historických záběrů a rekonstrukcí se snímek vydává hledat Fridu Kahlo do srdce Mexika. Prochází malířčinu soukromou korespondenci i deníky a odkrývá veřejnosti dosud nepřístupné fotografie, kusy oblečení a další osobní předměty z její pozůstalosti.



Frida Kahlo byla rozporuplnou osobností, jejíž věhlas přesáhl pole výtvarného umění. Život Fridy Kahlo inspiroval mnoho tvůrců. Vznikly dokumenty, beletrizované životopisy, divadelní a taneční představení a také celovečerní film se Salmou Hayekovou v titulní roli.



Frida Kahlo se narodila v roce 1907 v México City. Její mládí provázela řada tragických událostí - prodělala těžkou dětskou obrnu a v 18 letech byla vážně zraněna při nehodě autobusu. Musela podstoupit na 35 operací páteře a pánve. Silné bolesti a deprese způsobené těžkým úrazem ji pronásledovaly až do konce života.

V době rekonvalescence se Kahlo začala více věnovat výtvarnému umění. Malovala portréty a autoportréty ve stylu původního mexického lidového umění. V jejích obrazech se odrážely lásky, zrady, politické zapálení i vlastní potraty. Svou identitu vyjadřovala Frida Kahlo skrze kontrasty: trápení versus radost, temnota versus světlo, barvy rodného Mexika versus deprese z USA, život ve smrti versus smrt v životě.

Její osobitá díla mají blízko k expresionismu, surrealismu, ale i k naivní malbě s prvky symbolismu. Kahlo proslula nejen svými působivými obrazy, ale také milostnými eskapádami. Po bouřlivém vztahu s Riverou byla milenkou například i komunistického revolucionáře Lva Trockého. Frida Kahlo zemřela ve 47 letech.

Letní série dokumentárních filmů Umění v kině pak pokračuje filmem Tajemní impresionisté, který popisuje příběh 50 děl malířů impresionismu, která se nikdy neobjevila na výstavách, ale hned po dokončení putovala do soukromých sbírek. Film Vizionář Modigliani připomíná sto let od úmrtí umělce Amadea Modiglianiho. Tajemní impresionisté vstupují do kin 3. srpna, Vizionář Modigliani pak 14. září.