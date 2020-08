Nebyli jste letos u moře? Divadlo Na zábradlí zahajuje sezonu Zlatou pláží

Divadlo Na zábradlí pojalo novou sezonu velkolepě premiérou inscenace Zlatá pláž. Zahájení sezony proběhne netradičně, část Anenského náměstí na dobu tří dnů na začátku září promění v letní roztančenou pláž.

Inscenace Zlatá pláž (premiéra 3. září) pojednává o člověku s hendikepem, který se pro své okolí stává postrachem. Režisér Jan Prušinovský ho zpracoval jako crazy komedii. Součástí slavnostního zahájení divadelní sezony bude doprovodný program, v rámci kterého se diváci přenesou na skutečnou pláž za doprovodu herců Divadla Na zábradlí.



Azurová hladina moře, bělostné písečné pobřeží, kokosové palmy a exotická hudba. Událost odstartuje slavnostní přeplavání Vltavy do nové sezóny, následovat budou koncerty, turnaj v „líném“ beach volejbale, soutěž o nejlepší hrad z písku nebo lekce aerobiku pod vedením hereček Divadla Na zábradlí. Pláž bude ožívat vždy odpoledne až do pozdního večera.

Vznik textu pro novou inscenaci Divadla Na zábradlí upřesňuje její režisér Jan Prušinovský: „Jarda Žváček mi text Zlaté pláže původně poslal jako námět k filmu. Když přišla nabídka ze Zábradlí, zeptal jsem se ho, zdali by tohle téma nezpracoval jako divadelní hru. Souhlasil. S Jardou pracuji celkem pravidelně a rád. V divadle jsme realizovali inscenaci Obludov v A-studiu Rubín. Naše spolupráce je celkem přirozená, on má mraky nápadů, takže toho nemusím moc vymýšlet, text poznámkuju spíš dramaturgicky. Většinou napíše tři až čtyři verze, které se mnou průběžně konzultuje. Když se text dostane ke mně, tak ho ještě ladím. Jardovi nevadí, když do něj ještě vstupuji, pokud se mu něco nezdá, ozve se a já ho respektuju.“