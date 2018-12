Nejsme dokument, říká kostýmní návrhářka filmu Jan Žižka. Nepřesné kostýmy vyhovují záměrům projektu

Celé znění reakce:



Opoznámkování celého článku by zabralo několik stránek a mně se ani nechce pouštět do nějaké hluboké a rozsáhlé polemiky. Ani obhajovat či bránit náš filmový projekt. Ale mám potřebu alespoň obecně reagovat na dané téma.



Celé hodnocení slečny Moniky Feyfrlíkové je psáno ze zúženého pohledu dobového historika, ale bez sebemenších znalostí daného projektu, filmové techniky a výrazových prostředcích, žánru projektu atd. V neposlední řadě i bez informací o příběhu jako takovém, o charakteru a “příslušnosti” našich postav i bez jakéhokoli potuchy, kde se náš příběh odehrává.



Hodnocení fotografií, které byly pořizovány při zkouškách či o pauze, nelze považovat za “průkazní” materiál. Ani hodnocení fotografií, kde je podle kritiky jasné, že autor neměl žádné informace o tom, proč a jaký kostým je oblečen.



Do tématu dokumentované dobové přesnosti se pouštět nechci, ale i tam bych si v některých případech ( díky mně dostupným informacím ) dovolila s autorem článku polemizovat.



Kritika posuzuje jenom fragmenty bez důležitých informací. V podstatě také posuzuje jiný filmový žánr, než náš příběh je.

Podstatnou informací totiž je, že náš film Medieval není historickým dokumentem a ani na tuto pozici nikdy neaspiroval. Jedná se o dobový příběh. A to jsou, technicky vzato, dva úplně odlišné žánry. Proto si dovoluji říci, že všechny výrazové prostředky, které jsme použili, jsou v naprostém pořádku a souladu s charakterem našeho projektu.



Již jen z těchto málo uvedených důvodů nemůže nikdo článek slečny Feyfrlíkové považovat jako objektivní kritiku.



Kateřina Mírová

Costume designer

“Medieval”