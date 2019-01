Nejvíce nominací na Oscara mají filmy Roma a Favoritka, uspět může i snímek Bohemian Rhapsody

Los Angeles Nejvíce nominací na ceny americké filmové akademie Oscar za rok 2018 získalo mexické drama Roma a historický snímek Favoritka, oba mají po 10 nominacích, mimo jiné v kategoriích nejlepší film, režisér, herečka v hlavní i vedlejší roli. Bylo to v úterý oznámeno v Los Angeles. Jen o dvě nominace méně získalo romantické drama Zrodila se hvězda se zpěvačkou Lady Gaga. Cenu pro nejlepšího režiséra může získat i Polák Pawel Pawlikowski, jehož drama Studená válka je nominováno i v kategorii kamera a nejlepší neanglicky mluvený film.

Černobíle drama Roma mexického režiséra Alfonsa Cuaróna bylo nominováno i v kategorii nejlepší neanglicky mluvený film, a má tak šanci stát se prvním filmem v historii těchto prestižních filmových cen, který získá Oscara za nejlepší film i za nejlepší neanglicky mluvený film. Nominace v obou kategoriích mělo v minulosti už více filmů, žádný ale obě ceny nezískal. Oscar za nejlepší zahraniční film je pravidelně udělován od roku 1957.



Drama o středostavovské rodině ve čtvrti Roma v mexické metropoli v 70. letech minulého století získalo tento měsíc dva Zlaté glóby (nejlepší neanglicky mluvený film a nejlepší režisér). Historický snímek Favoritka řeckého režiséra Jorgose Lanthimose z pěti nominací na Zlaté glóby proměnil tento měsíc jen jednu za nejlepší herečku pro Olivii Colmanovou, která v něm ztvárnila královnu Annu Stuartovnu.



V kategorii nejlepší film se se snímky Favoritka a Roma utkají dále dobrodružné sci-fi Black Panther, snímek BlacKkKlansman, hudební film o zpěvákovi skupiny Queen Bohemian Rhapsody, komediální road-movie Zelená kniha, romantické drama Zrodila se hvězda a snímek o někdejším americkém viceprezidentovi Richardu Cheneym Vice.

O Oscara pro nejlepší herečku svedou souboj zpěvačka Lady Gaga (Zrodila se hvězda), herečka Glenn Closeová (drama Žena), Olivia Colmanová (Favoritka), Melissa McCarthyová za film Can You Ever Forgive Me? (Dokážeš mi někdy odpustit?) a Yalitza Apariciová za roli ve filmu Roma.

Oscara pro nejlepšího herce v hlavní roli může získat Rami Malek za Freddieho Mercuryho v Bohemian Rhapsody či Christian Bale (snímek Vice), oba získali tento měsíc Zlatý glóbus - Malek v sekci drama a Bale za nejlepší mužskou komediální postavu. O Oscara se s nimi utkají dále Bradley Cooper za roli v svém režijním debutu Zrodila se hvězda, Willem Dafoe za ztvárnění malíře Vincenta van Gogha ve snímku At Eternity’s Gate (U bran věčnosti) a Viggo Mortensen (Zelená kniha).

Snímek o afroamerickém jazzovém pianistovi Zelená kniha, který tento měsíc ovládl Zlaté glóby se třemi cenami, byl na Oscary nominován v pěti kategoriích - nejlepší film, nejlepší herec v hlavní roli, nejlepší herec ve vedlejší roli (Mahershala Ali), střih a původní scénář.



První nominace v kategorii nejlepší film pro Netflix

V kategorii neanglicky mluvený film byli na Oscara nominovány kromě dramatu Roma a polského snímku Studená válka i německé drama Werk ohne Autor (Dílo bez autora), japonský snímek Zloději a libanonský film Kafarnaum. Český snímek Všechno bude režiséra Olma Omerzua se neprobojoval ani do užší nominace, oznámené v prosinci.

Mexické drama Roma znamená úspěch i pro streamingovou společnost Netflix, která díky němu poprvé získala nominaci v kategorii nejlepší film. Firma Netflix má na kontě už 14 nominací na Oscara a dvě ceny.



I v předchozím ročníku Oscarů měl nejvíce nominací snímek mexického režiséra. Film Tvář vody Guillerma del Toro ze 13 nominací proměnil ve zlatou sošku čtyři. Historický rekord 14 nominací drží společně muzikál La La Land (2016), velkofilmu Titanic (1997) a snímek Vše o Evě (1950).

Vítězové 91. ročníku cen americké filmové akademie budou vyhlášeni za měsíc 24. února.