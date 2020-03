Není čas zemřít až v listopadu. Nová bondovka bude mít kvůli šíření koronaviru odloženou premiéru

Produkce původně plánovala uvést pětadvacátou bondovku do kin v dubnu, ve středu ale na twitteru oznámila, že se tak stane až v listopadu.

V Číně, v Japonsku a v Jižní Koreji byla kvůli koronaviru již dříve pozastavena propagační kampaň. V zákulisí filmového průmyslu se zároveň spekulovalo o možném odkladu premiéry, což dnes produkce potvrdila. Nový harmonogram počítá s tím, že do britských kin snímek vstoupí 12. listopadu a ve zbytku světa se tak stane 25. listopadu, napsala agentura AP.



Hlavní roli neohroženého agenta 007 v novém snímku režiséra Caryho Fukunagy ztvárnil opět britský herec Daniel Craig. Jeho úhlavního nepřítele si zahrál americký herec Rami Malek, držitel Oscara za roli Freddieho Mercuryho ve filmu Bohemian Rhapsody.

MGM, Universal and Bond producers, Michael G. Wilson and Barbara Broccoli, announced today that after careful consideration and thorough evaluation of the global theatrical marketplace, the release of NO TIME TO DIE will be postponed until November 2020. pic.twitter.com/a9h1RP5OKd