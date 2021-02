Nové filmy vznikaly i v době koronaviru, provozovatelé kin se ale k možným premiérám staví skepticky

Praha Tuzemští filmaři pracovali na nových filmech i za pandemie koronaviru. Kina jsou ale od loňského 12. října zavřená, proto museli jejich premiéry odložit. Oproti první vlně pandemie, kdy se v Česku zastavilo i filmové natáčení, se za dodržování bezpečnostních pravidel pro tvůrce i mimo štáb při současných opatřeních točit může.

Distributoři plánují nové filmy jako Ostrov, Vyšehrad, Stínohra nebo Přání Ježíškovi do kin uvést v letošním roce. Provozovatelé kin se však za stávajících podmínek k otevření kinosálů staví zatím skepticky.



Klip k písni Dobrá zpráva přinesl první záběry z hotového filmu Prvok, Šampón, Tečka a Karel, který podle své stejnojmenné knižní předlohy natočil režisér Patrik Hartl. Komedie o kamarádech, kteří si 20 let po maturitě přiznají, že nežijí tak, jak si představovali, by měla mít premiéru 18. března. V hlavních rolích se představí Martin Pechlát jako Prvok, David Švehlík jako Šampón, Hynek Čermák bude Tečka a Karel ponese tvář Martina Hofmanna.

Loni v listopadu skončilo natáčení filmu Vyšehrad, který vychází z úspěšného on-line seriálu. Jeho hlavním hrdinou je průšvihář Julius „Lavi“ Lavický, hvězda Sparty, která se musí kvůli špatné morálce přesunout z Letné do třetiligového Vyšehradu. „Ti, kdo Vyšehrad neznali, tam najdou spoustu vtipných situací ze sportovního světa, a ti, kteří seriál mají rádi, budou z filmu určitě nadšeni,“ uvedl představitel hlavní role, režisér a producent snímku Jakub Štáfek.



Nový snímek režiséra F. A. Brabce Gump - pes, který naučil lidi žít je také hotový. Premiéru filmu naplánovali na 15. dubna. Svůj hlas filmovému psímu hrdinovi Gumpovi propůjčil Ivan Trojan, který už dřív Gumpa namluvil jako audioknihu. V září by měla mít premiéru romantická komedie Ostrov režiséra a scenáristy Rudolfa Havlíka. Diváci zjistí, co se stane, když se dva lidé rozcházejí, ale nakonec skončí nedobrovolně na exotickém ostrově. Do hlavních rolí byli obsazeni Petra Hřebíčková a Jiří Langmajer.

Režisér Peter Bebjak začal na konci loňského roku natáčet nový film Stínohra. Scénář dramatického příběhu napsala podle námětu producenta Jana Bradáče jeho žena Vendula Bradáčová. Hlavní hrdina Jan Kavka v podání Milana Ondríka v něm chce zabránit tomu, aby vrah jeho manželky unikl trestu. Premiéra v českých i slovenských kinech je plánována na říjen 2021. Na začátku letošního roku filmaři dokončili v Josefově Dole v Jizerských horách natáčení nové romantické komedie Přání Ježíškovi. Snímek vznikl v režii Marty Ferencové, která stojí za úspěšnými snímky Všechno nebo nic a Příliš osobní známost. Příběh natočený podle scénáře Marcina Baczyńského vypráví osudy několika mužů a žen, které se rozuzlí na Štědrý den. Film by měl dorazit do kin letos 25. listopadu.

Někteří filmaři, například režisérka Beata Parkanová natáčející dobové drama Slovo, nahlásili premiéru svých snímků až na rok 2022. Film Poslední závod o tragickém konci Bohumila Hanče a Václava Vrbaty by se měl v únoru a březnu 2021 natáčet v Krkonoších na autentických místech. Premiéra dramatu z počátků lyžařského v režii Tomáše Hodana je plánovaná na 24. února 2022.

Skepticky se k možným premiérám staví provozovatelé kin. Otevřít kinosály za uvažovaných podmínek, kdy by mohla kina zaplnit jen 20 procent kapacity a nesměla by nabízet občerstvení, se jim nevyplatí. Provozovatelé kinosálů tvrdí, že by šli do větší ztráty, než když jsou kina zavřená.

Novou cestu k divákům představuje například film D2: Vlakem až na konec světa. Celovečerní snímek režiséra Petra Babince o partě čtyř lidí, kteří vlakem projedou z Ostravy až do Vladivostoku, lze zhlédnout na placených on-line portálech.