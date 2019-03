Noví Přátelé nikdy nebudou, tvrdí jejich tvůrkyně Kauffmanová. Uvedla i důvody

NEW YORK Marta Kauffmanová svým rozhovorem v magazínu Rolling Stone potvrdila, že populární sitcom se pokračování nebo restartu nikdy nedočká. Kromě samotných fanoušků tak snad není vůbec nikdo, kdo by si nové Přátele přál.

Sitcom Přátelé americké televize NBC běžel na televizních obrazovkách rovných deset let. Od roku 2004, kdy oficiálně skončil, fanoušci stále doufají v návrat svých oblíbených hrdinů - Chandlera, Rosse, Joeyho, Monicy, Rachel a Phoebe. Tím spíše, že popularita tohoto seriálu ani po tak dlouhé době neklesá. Rozhovor, který s Martou Kauffmanovou v úterý zveřejnil magazín Rolling Stone ale jen dále potvrzuje, že Přátelé se už nikdy nevrátí.

„Má to hned několik důvodů. Jedním z nich je to, že seriál byl o té mladistvé době, kdy jsou pro vás vaši nejlepší přátelé něco jako rodina. To už je ale dávno pryč, herci jsou mnohem starší. Mohli bychom těch šest herců dát znovu dohromady, ale to duše seriálu by byla pryč. Zadruhé vůbec nevím, komu by to prospělo. Přátelé si i dnes vedou skvěle, fanoušci je milují. Pokračování by jen jen zklamalo,“ prohlásila Kauffmanová v rozhovoru. Naznačila také, že seriál si držet takový tón, který by bylo v dnešní době velmi těžké napodobit.

Do dnešních dnů snad každý z herců alespoň jednou tvrdil, že nebude pokračování (revival) nebo celkový restart seriálu. Jasno v tom má i Bob Greenblatt, výkonný ředitel televize NBC, který v dubnu loňského roku pro magazín The Hollywood Reporter tvrdil, že pokračování Přátel zcela jistě nedopadne.

Je nicméně pravdou, že herci se při různých událostech scházejí, i když nikdy ne všichni. Například v roce 2014 jedno z takových shledání zorganizoval americký moderátor Jimmy Kimmel ve své talkshow. Ten pro tuto příležitost nechal postavit i kopii ikonické kuchyně z bytu Monicy a Rachel.