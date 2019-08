Novinka Guillerma del Tora se představuje. Horor Parohy láká na hrůzy z amerického lesa

OREGON/PRAHA Obyvatelé malého oregonského městečka mají tajemství. Stopy vedou přímo do místních temných hvozdů. Jednotící znamení? Parohy, spousta parohů (anglicky Antlers). Chystaný film jako hlavní producent zaštiťuje oscarový režisér Guilllermo del Toro. Jde o první film vzniklý z jeho smluvní spolupráce se studiem Fox. Film by měl do kin zamířit začátkem příštího roku.

Učitelka Julia Meadowsová (Kerri Russelová) a její bratr, místní šerif (Jesse Plemons) zjistí, že jeden z Juliiných studentů skrývá něco opravdu nebezpečného. Víc o příběhu známo není, ale od Guillermo del Toro je znám tím, že mu pod rukama vznikají téměř magicky působící horory s nádechem pohádkových příběhů. Předvedl to už například ve filmech Faunův labyrint (2006) nebo Purpurový vrch (2015). Jako producent spolupracoval také třeba na atmosferickém hororu Sirotčinec (2007) režiséra Juana Antonia Bayony. Režie se ujal oceňovaný, ale hlavně v Americe známý režisér Scott Cooper (Nepřátelé, Black Mass: Špinavá hra). Scénář napsal C. Henry Chaisson, který má na svém kontě zatím jen nepříliš výrazné snímky Open 24 Hours, komorní černou komedii o vrahovi na čerpací stanici. Příběh je založený na hororové povídce Tichý chlapec (A Quiet Boy) spisovatele a scenáristy Nicka Antoscy (Les sebevrahů, seriál Hannibal). Ten se na scénáři filmu také podílel.

Snímek produkuje španělský režisér Guillermo del Toro, jehož Tvář vody v roce 2017 získala 4 Oscary včetně toho za nejlepší film roku. Krátce po tomto úspěchu podepsal se studiem Fox exkluzivní smlouvu na tvorbu hororových, sci-fi nebo fantasy filmů. Parohy jsou prvním produktem této spolupráce.