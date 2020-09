Kdo bude novým agentem 007? Odborný server píše, že už je dávno rozhodnuto

Londýn/Praha Britský herec Tom Hardy by měl být novým Jamesem Bondem. Nový představitel hlavního hrdiny měl být oznámen při premiéře 25. bondovky s názvem Není čas zemřít (No Time to Die) v červnu, jenže film byl kvůli pandemii koronaviru přeložen na listopad. Tvůrci ale nepopírají, že oficiální oznámení může být kvůli covidu znovu odloženo. Do českých kin by měl tento díl dorazit 25. listopadu.

Jméno britského herce a producenta Toma Hardyho ve spojitosti se ztvárněním neohroženého agenta zaznělo již dříve, zpráva serveru The Vulcan Reporter proto není tak nečekaná. V roce 2018 mu vyjádřil podporu i bývalý představitel agenta 007 Pierce Brosnan. „Věřím, že by Hardy mohl britského špiona zahrát slušně,“ řekl tehdy v rozhovoru pro Dailymail. Soused s povolením zabíjet. Vím, kde bydlel James Bond, tvrdí skotský spisovatel Jak píše web britského deníku London Evening Standard, Pierce Brosnan, jenž ztvárnil britského špiona v letech 1994 až 2005, chválil i dosavadního představitele Jamese Bonda. „Daniel Craig je velmi fyzický a vypadá smrtelně. Skutečně mu věříte, že je to někdo, kdo by mohl zabít člověka,“ zmínil v rozhovoru. Podle Brosnana si ale jeho herecký kolega měl stěžovat na velké fyzické vyčerpání spojené s rolí tajného agenta. „Craig si odehraje další díl, a potom si myslím, že by Tom Hardy mohl být dobrým Bondem,“ dodal Pierce Brosnan. „Potřebujete herce, který s tou rolí dokáže trochu zakroutit,“ vysvětlil herec. Protřepat a nemíchat měli v budoucnu podle spekulací kromě Hardyho třeba i herci Tom Hiddleston, známý z filmů studia Marvel, nebo Richard Madden, jehož mohli diváci spatřit v seriálu Hra o trůny. Nová bondovka s řadovým číslem 25 a titulem Není čas zemřít (No Time to Die) bude mít v britských kinech premiéru 12. listopadu letošního roku. Slavnostní uvedení snímku bylo odloženo kvůli vypuknutí pandemie koronaviru, původně měl mít snímek premiéru již v dubnu. V českých kinech by pak měla být nová bondovka k vidění od 25. listopadu. ‚Jeho nejnáročnější mise.‘ Bondovka Není čas zemřít se představuje v poslední akcí nabité ukázce Tentokrát děj kultovního snímku zavede hlavního hrdinu zprvu na Jamajku, kde si má James Bond dopřávat odpočinek. Pak ho ovšem kontaktuje přítel Felix Leiter z CIA a dozví se, že byl unesen jeden z předních vědců, jenž stojí za extrémně ničivou technologií schopnou zvrátit chod dějin. Idylka tím rázem končí a představitel nezdolného agenta 007 Daniel Craig jde vstříc svým nepřátelům. Úhlavního protivníka v novém snímku ztvární americký herec Rami Malek, držitel Oscara za ztvárnění Freddieho Mercuryho ve filmu Bohemian Rhapsody. Nepostradatelnou Bond girl ztvární kubánská herečka Anna de Armasová.