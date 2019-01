Obří závodiště se samořidicími auty. Britský režisér chystá pomník Kerouacovu dílu Na cestě

LONDÝN/PRAHA Britský režisér Peter Greenaway se rozhodl postavit velkolepý pomník americkému spisovateli Jacku Kerouacovi a jeho slavnému románu Na cestě. Má mít podobu půl hektaru velkého automobilového závodiště, po němž se budou projíždět samořídicí a další „velmi současná“ auta.

Instalace má podle Greenawaye připomínat dobrodružství a nespoutanost vyjádřené v románu. „Připadá mi, že to nadšení z aut v 50., 60. a 70. letech už neexistuje. Auta bez řidičů působí, jako by zcela postrádala vzrušení,“ vysvětlil režisér serveru Guardian. „Nespoutanost automobilů je v podstatě základem Kerouacova románu a já jsem ji chtěl posunout dál. Zaujala mě možnost udělat z počítačově řízeného auta bez řidiče umělecké dílo.“

Automobilové závodiště o rozloze půl hektaru má obsahovat dokonce i budovy, jimiž budou auta projíždět. Kromě pocty Kerouacovi má dle Greenawaye narážet také na způsob, jakým „pokrýváme svět kilometry a kilometry dálnic“.

Symbol rebelie

Nápad je zatím ve stádiu plánování. V Dubaji se však již objevilo několik sponzorů, kteří by byli ochotni přispět na stamilionové náklady. Je tedy pravděpodobné, že projekt bude vystavěn tam a teprve poté se přesune do Evropy. Mělo by se jednat o dočasnou výstavbu, režisér ovšem připustil možnost, že instalace rozebrána nebude a stane se trvalou atrakcí.



Šestasedmdesátiletý Greenaway údajně četl Na cestě jako teenager a kniha pro něj dodnes zůstala symbolem rebelie. Nedávno si ji znovu přečetl a právě to jej inspirovalo k návrhu instalace, který popsal ve své nové knize Kerouac Beat Painting.



Greenaway je podepsán například pod snímky Rembrandtova Noční hlídka či Kuchař, zloděj, jeho žena a její milenec s Helen Mirrenovou v hlavní roli.