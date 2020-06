Odstraňte z HBO Watchmeny, volají aktivisté. Náš seriál policisty rozhodně nechválí, tvrdí scenárista

WASHINGTON Další obětí odstraňování seriálů kvůli hnutí Black Lives Matter by mohli být například úspěšní Watchmen (Strážci) z produkce televize HBO. Scenárista Cord Jefferson musí své dílo obhajovat.

Policejní sbory v dystopické verzi města Tulsa musí skrývat své obličeje za žlutou maskou. S policisty spolupracuje i Angela Abarová (Regina Kingová), přezdívaná Sestra noc.

Ačkoliv měl seriál premiéru minulý rok, některá z jeho ústředních témat jsou stále aktuální. Ve světle současných protestů a protipolicejních nálad přišla na přetřes právě úloha policie v tomto seriálu.

V rozhovoru pro magazín Rolling Stone scenárista Watchmenů Cord Jefferson přiznal, že ho šokovaly reakce na sociálních sítích, jež seriál napadaly kvůli vyobrazení policistů. „To si může myslet snad jen člověk, který viděl jen tu úplně první epizodu,“ popisuje Jefferson. „Myslím si ale, že neexistuje nikdo, kdy by viděl šestou epizodu a myslel si, že oslavujeme policisty,“ dodal.



Jefferson naráží na epizodu This Extraordinary Being. V ní se Angela Abarová vydává do minulosti a je svědkem toho, jak její afroamerický dědeček musel snášet rasistické zacházení právě z rukou místní policie.

Protesty proti policistům, které aktivisté viní z rasismu a vražd Afroameričanů, trvají již několik týdnů. S postupujícím časem začala vznikat obvinění i proti fiktivním strážcům zákona.

V zatím nepříliš pravděpodobném případě odstranění Watchmenů z televizní nabídky by šlo jen o další kus ve výčtu. Televize HBO už odstranila historický film Jih proti Severu zobrazující otroctví. Britská BBC pak z nabídky stáhla komediální seriál Malá Velká Británie kvůli humoru útočícímu na rasy a sexuální menšiny.