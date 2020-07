Kasparov či autorka Pottera. Slavní volají po svobodě slova, transsexuální redaktorka si stěžuje na signatáře

„Svobodná výměna myšlenek a názorů, krev moderní svobodné společnosti, je každým dnem více omezována,“ píše se v dopise, v němž autoři připouštějí, že rasové prozření společnost potřebovala, ale zároveň upozorňují na fakt, že se tak děje na úkor otevřené debaty. Podepsaní odsuzují současnou „módu veřejného zostuzení a kamenování“.



„Bohužel se nyní stalo normálním, že volání po rychlém a tvrdém trestu na základě domnělých přečinů jsou vyslyšena,“ uvádí se v dopise. „Editoři jsou vyhazováni ze zaměstnání kvůli vydávání kontroverzních úryvků, domněle nepravdivé knihy jsou stahovány z regálů, novinářům je zakazováno psát o určitých tématech, profesoři jsou káráni za citování závadné literatury v hodinách, vědci jsou vyloučeni kvůli jejich studiím a šéfové firem jsou vyhnáni třeba i kvůli malé, nešikovné chybě.“



Dopis dále varuje před takzvanou „cancel culture“ - tzv. kulturou rušení. Toto spojení se nyní hojně skloňuje v médiích i na internetu. V podstatě jde o to, že se odstraňují veřejně známé osoby a předměty jejich duševního vlastnictví na základě jejich názorů, popřípadě závadného obsahu oněch předmětů.



„Už nyní riskujeme odvrhnutí. Spisovatelé, umělci a žurnalisté se bojí o své živobytí. Stačí, aby se jen trochu odchýlili od společenského konsenzu nebo s ním pouze dostatečně nesouhlasili,“ uvádí se v textu. „Musíme zachovat možnost v dobré víře s někým nesouhlasit. To vše bez toho, aby nám z toho vyplynuly profesní problémy,“ dodávají podepsaní.



Dopis vyšel v úterním vydání magazínu Harper’s Magazine (plné znění v originále ZDE) a kromě výše zmíněných spisovatelů ho podepsali třeba filozof a společenský teoretik Noam Chomsky, šachista Garri Kasparov, prominentní feministka Gloria Steinemová nebo autor knih o politice a filozofii Andrew Solomon.



Mimochodem, s dopisem se objevil i první problém. Transsexuální redaktorka magazínu Vox Emily VanDerWerffová, která není signatářkou, si na sociálních sítích postěžovala na to, že dopis podepsal Matthew Yglesias, spoluzakladatel Voxu. VanDerWerffová uvedla, že se kvůli tomu v magazínu nyní cítí méně bezpečně, ale nebude tlačit na Yglesiasovo vyhození, protože by z něj udělalo mučedníka. Příspěvek na Twitteru rychle získal popularitu.

