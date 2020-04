Originální internetová soutěž. Kurátoři se na internetu hádají o nejděsivějších exponátech muzeí

LODNÝN Když jsou nyní muzea zavřená, musí se jejich kurátoři zabavit jinak. Britské Yorkshire museum na svém Twitteru vyhlásilo internetovou soutěž o nejděsivější kus ve sbírce. Soutěž žije na sociálních sítích pod hashtagem #CURATORBATTLE.

Co takhle příšerná vodní víla či amulet vytvořený z utrhaných lidských prstů? To jsou jen některé z exponátů „přihlášených“ do internetového souboje muzejních kurátorů. Zde je výběr toho nejlepšího.

Do kategorie nejděsivějších exponátů například kanadské PEI muzeum přihlásilo více než 150 let starou vycpanou dětskou hračku čehosi, co vzdáleně připomíná psa. To vše na kolečkách. Artefakt byl údajně nalezený ve zdech starého sídla a možná je prokletý.

Bringin’ our A-game for this #CURATORBATTLE! What is it? Just a CURSED CHILDREN’S TOY that we found inside the walls of a 155-year-old mansion. We call it “Wheelie” - and it MOVES ON ITS OWN: Staff put it in one place and find it in another spot later on…. #Creepiestobject pic.twitter.com/FQzMzacr8a — PEI Museum (@PEIMuseum) April 17, 2020

Pitt Riversovo muzeum v anglickém městě Oxford zase zveřejnilo uschlé ovčí srdce se zaraženými hřebíky a nýty. Výsledný produkt se měl nosit na krku jako ochrana před zlými zaříkávadly.

Sheep's heart stuck with pins and nails and strung on a loop of cord. Made in South Devon, circa 1911, "for breaking evil spells", @Pitt_Rivers collections #CreepiestObject #CuratorBattle pic.twitter.com/z5vdCFCU4S — Dan Hicks (@profdanhicks) April 17, 2020



Muzeum ve městě York zase přišlo s fascinující sbírkou figurek vytvořených z krabích klepet. Umění v tom pravém slova smyslu.