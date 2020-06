Pandemie ve vzbouřeném Seattlu jako videohra? Vychází The Last of Us II, sbírá absolutní hodnocení

Praha/Santa Monica Známé herní studio Naughty Dog, které stojí například za úspěšnou sérií Uncharted, přichází s novým zářezem do herní scény. Kritiky adorovaná hra The Last of Us se konečně dočkala pokračování a podle předběžných hodnocení je lepší než její předchůdce.

Se skóre 96 ze 100 bodů na Metacritic se The Last of Us II řadí k nejlépe hodnoceným hrám za poslední dobu. Hra se odehrává pět let po událostech prvního dílu - Ellie a Joel se usazují ve Wyomingu, odkud se ale Ellie brzy vydává na cestu za odplatou do Seattlu.

The Last of Us II

Dvě militantní frakce Seraphites a Wolves, které se snaží ovládnout rozbořený Seattle, kuriózně korespondují se současnými událostmi v USA. V Seattlu totiž byla protestujícími vyhlášena tzv. autonomní zóna, kam policie nemá přístup a tedy v podstatě žádné pravomoci.

Kromě frakce Seraphites, kteří jsou hlavními antagonisty celé hry, se samozřejmě setkáváme i s infikovanými. Virová pandemie, která ve světě vypukla a započala narativ prvního dílu, infikuje lidi a dělá z nich krvelačné „zombie“. Ellie, jako protagonistka celého pokračování, je jediný člověk, který je vůči viru imunní.

The Last of Us II

Podle kritiků je hra velice lidská - postavy jsou komplexní a propracované, stejně jako prostředí, ve kterém se pohybují. Každá místnost, každá budova jako by vyprávěla svůj vlastní příběh. Známý server IGN o hře píše: „The Last of Us II je mistrovské dílo, které posouvá hratelnost, vyprávění i bohatý design světa původní hry v téměř každém směru.“ Server také uděluje hře plné hodnocení.

Hra údajně ale není pro slabé žaludky, místy je velice brutální a každé hráčovo rozhodnutí má vliv na psychický stav hlavní postavy. Jedním z příběhů, které hra vypráví, je samozřejmě způsob, jakým se Ellie vyrovnává s dospíváním v krutém světě.

Pokud vlastníte Playstation 4, The Last of Us II je herní událostí roku, kterou byste si neměli nechat ujít. Hra vychází 19. června 2020.