Pětadvacátý Blues Alive ozdobí kapely ověnčené aktuálními cenami

ŠUMPERK Mezinárodní hudební festival Blues Alive proběhne od 11. do 13. listopadu 2021 v Šumperku. Z USA přijedou mimo jiné několikanásobní držitelé prestižních cen Blues Music Awards: jedna z největších harmonikářských hvězd historie Rick Estrin s kapelou The Nightcats a legenda chicagského blues, zpěvák a kytarista John Primer. Vstupenky v omezeném množství jsou v prodeji od 22. června v síti GoOut.net a na pokladně Domu kultury Šumperk.

Oba získali ocenění i při posledním ročníku cen - Rick Estrin & The Nightcats byli vyhlášeni Kapelou roku a John Primer Umělcem roku v tradičním blues. Vedle nich v Šumperku zahrají americký kytarista Kirk Fletcher, britský zpěvák Pat Fulgoni s formací Blues Experience, americký pianista Bruce Katz s britským harmonikářem a zpěvákem Gilesem Robsonem a holandský zpěvák a kytarista Hans Theessink.



„Současný návrat živých koncertů nám dává obrovskou naději pro naši podzimní akci. Jsme pevně rozhodnuti Blues Alive, samozřejmě za dodržení všech protikoronavirových opatření, uspořádat a připravit našim fanouškům neopakovatelný zážitek. Z důvodu současných omezení dáváme do prodeje pouze limitované množství vstupenek. Pokud to bude možné, později přidáme další,” říká dlouholetý ředitel festivalu Blues Alive Vladimír Rybička.

„Při přípravě letošního programu vycházíme částečně z loňského zrušeného ročníku, oslovujeme ale i další nové umělce tam, kde původní hudebníci měli již jiné závazky. I přes všechny změny způsobené koronavirem nám managementy vychází vstříc,“ vysvětluje booking agent Štěpán Suchochleb.

Ceny Blues Music Awards udělované americkou nadací The Blues Foundation jsou pro pořadatele festivalu každoroční inspirací. Nejen proto, že o nich jako držitelé ocenění Keeping The Blues Alive Award spolurozhodují. Udílí je ve velké většině mezinárodní odborná veřejnost, která je v úzkém kontaktu se světovou scénou. Proto má také už nominace, natožpak vítězství pro každého muzikanta skutečně velkou váhu.

Rick Estrin & The Nightcats se právem může označovat Nejlepší bluesovou kapelou tohoto roku. Ocenění získali nejen letos, ale i v roce 2018, a její frontman byl tehdy vyhlášen nejlepším mužským představitelem tradičního blues. Rick Estrin je jednou z vůbec největších harmonikářských hvězd historie. Je přímým nástupcem generace mistrů, jakými byli Sonny Boy Williamson II nebo Little Walter. V jeho hudbě se stýká láska k hluboké tradici mississippského a chicagského blues, ale ve stejné míře také k tanečnějšímu jump blues Louise Jordana nebo pódiové odvázanosti a vokální originalitě Caba Callowaye.

V osobnosti šestasedmdesátiletého kytaristy a zpěváka Johna Primera přijíždí do Šumperka nejen jedna z největších stále hudebně aktivních legend chicagského blues, ale také zásadní představitel žhavé současnosti tohoto žánru. Na Blues Music Awards vedle zisku letošního ocenění byl Primer v minulosti v různých kategoriích nominován už dvanáctkrát, jednou zvítězil a dvě další vítězství si může připsat z doby, kdy byl hráčskou oporou skupiny Magic Slim & The Teardrops.

Pětačtyřicetiletý kytarista a zpěvák Kirk Fletcher je v nejlepších muzikantských letech, je dostatečně zkušený, a přitom ještě plný tvůrčího elánu a snahy se dále vyvíjet. Historie bluesového projektu britského zpěváka Pata Fulgoniho je úzce spjata s festivalem Blues Alive. Byl totiž historicky prvním, připraveným přímo pro tuto akci, a to už na třetím ročníku v roce 1998. Letos Fulgoni přijede s vlastní britskou kapelou Blues Experience.

Britský harmonikář a zpěvák Giles Robson je jediným Britem a vlastně Evropanem, kterého vzalo pod křídla nejrespektovanější americké bluesové vydavatelství, chicagské Alligator Records. Natočil pro ně mimořádně úspěšné album Journeys To The Heart Of The Blues, při jehož nahrávání se sešel s jedním z nejžádanějších amerických bluesových pianistů Brucem Katzem.

Ač Holanďan, žijící ve Vídni, patří Hans Theessink k světově nejuznávanějším bílým bluesmanům. Jeho doménou je akustická hra, vycházející z meziválečných kořenů. Neúnavně koncertující kytarista a zpěvák pravidelně objíždí s repertoárem, sestaveným ze skladeb klasiků svého stylu i z vlastních písní, nejen bluesové kluby celého světa, ale také festivaly včetně těch nejrenomovanějších.

Program dvacátého pátého ročníku Blues Alive vedle těchto oznámených jmen doplní brzy další účinkující v rámci hlavních večerů v Domě kultury, koncerty v menších sálech po celém Šumperku, noční jam sessiony, výstava fotografií k jubileu festivalu i akce v rámci oslavy osmdesátin Boba Dylana. Do programu Blues Alive se také kvalifikují vítězové talentové soutěže Blues Aperitiv, jejíž živé finále proběhne 11. září v Šumperku.