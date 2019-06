Picture in My Head. Ku svému prospěchu už umělec Martin Krajc tak nedivočí

HLUBOKÁ NAD VLTAVOU Po několika samostatných expozicích se malíř Martin Krajc odhodlal k souborné výstavě Picture In My Head. V Alšově galerii v Hluboké nad Vltavou představuje mladý umělec svoji tvorbu vzniklou v posledních sedmi letech. Tentokrát se rozmáchl ještě více, než je u něho publikum zvyklé, a to jak rozměry pláten, tak motivy a formou jejich ztvárnění.

Kolem šedesáti velkoformátových obrazů, představujících dosavadní Krajcovu invenci, zabírá na Hluboké celý hlavní prostor zámecké jízdárny. Je tady všechno, co absolventa AVU v ateliéru Michaela Rittsteina dosud inspirovalo a k čemu se vrací ve snaze najít dokonalejší způsob zpracování.

Je zde španělská zkušenost se vším všudy včetně výjevu s býkem a postavami toreadorů, od ní přechází k útlým modelkám a interiérovým a filmovým obrazům. Dále jsou to práce, v nichž se věnuje erotice a smyslnosti, a díla, jež mají hluboký náboženský podtext. Ačkoliv se na první pohled nezdá škála námětů až tak široká, kurátor Karel Srp instalaci rozdělil pro větší přehlednost do devíti tematických sekcí.

Ze všech je patrné, že zásadní důraz klade pětatřicetiletý umělec na lidskou postavu, kterou zobrazuje v různých postojích, mnohé z nich připomínají jógové pózy. Krajc ví, proč se figurální malbě věnuje. Jde mu, je si svými tahy jistý a tomu odpovídá výsledek.

Posledním dílům značně pomohl posun ve výběru barevné škály. Krajc sice zcela neopouští oblíbenou vyzývavě žlutou a červenou, přece se však v tomto směru v mnoha případech citelně umírnil. Najdeme zde plátna s převažující bílou, která výjevům dodává určité vznešenosti a zdůrazňuje, zejména u figur, Krajcovo umění vystihnout pohyb těla i rysy obličeje. Zjemněním odstínů u několika děl dosáhl až jisté vznešenosti, oprostil je tím od lehkého nádechu lascivnosti a zbytečné teatrálnosti. K tomuto účinku se dobral během několika let.

Plastiky z bílého acrystalu

V minulosti se jeho práce občas ocitla na hraně experimentu, některá plátna se měnila v asambláž, jak ukazuje například obraz s přilepeným parožím. Podobné elementy násilně přehlušovaly okolí a celek tříštily. Je jistě jen dobře, že se oprostil od propojení objektu a závěsného obrazu. Zvláště pak když je Krajcova malba dostatečně energická. Umělec nepotřebuje podobnými výmysly tlačit na originalitu, jeho projev je svébytný, disponuje vyhraněným rukopisem, který v „čisté“ podobě, oproštěn od přídavných prvků, má větší punc původnosti.

Stoprocentně kladně však Krajc překvapil vystavením mistrně propracovaných plastik z bílého acrystalu. Několik dívek v životní velikosti budí asociaci s alabastrovými figurínami a poťouchle vyzývají kolemjdoucí porušit zákaz sáhnout si na ně.

Expozici, pojatou jako průchod městem, rozděluje několik velkých panelů, čímž se daří vytvořit skupinkám návštěvníků intimnější prostor a klid ke vstřebání vizuálního prožitku.