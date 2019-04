Písničkář Cass McCombs vysoupí poprvé v MeetFactory

Jeho pouť nese jistý punc tajemství, což svým aktuálním albem kalifornský bard Cass McCombs podtrhuje. Spíš než aby mluvil o sobě, upřednostňuje vyprávět. Za svého nomádského života zakusil mnohé, a i když o své tvorbě nesmýšlí jako o něčem výjimečném, v mnohém tak zní. Poprvé jeho příběhy rozezní Prahu a smíchovskou továrnu 28. května.

Folková hudba je žánr, v němž se dá jeden zaměnit docela snadno, psal Wave v ohledu k tvorbě McCombse – na první poslech totiž může znít jako něco už zažitého. I v případě pokusů o analýzu jeho současného, devátého Tip of the Sphere (2019), si posluchači nejednou vypomůžou příměrem. Tu jednu skladbu vypráví jako Bob Dylan, tu dikcí připomene Lou Reeda, jinou se proplétají klávesy Eltona Johna, tu, mezi všemi těmi odkazy a barevností připomínající Talking Heads, nastává ovšem jemný, překvapivý zvrat.

Není básníkem, ač je tomu dojmu při pohledu na jeho texty snadné podlehnout. „Můžeš být kýmkoliv chceš, a to je v tvorbě to vzrušující,” odtuší v jednom rozhovoru. „Pohrávám si s různými postavami, vytvářím rád fikci. Protože si nebývám jistý, co bych si měl myslet, kladu si při psaní otázky, které bych si jinak klást nemohl.” Tato slova na novém albu patřičně ilustruje The Great Pixley Train Robbery, skladba adaptující příběh o legendární loupeži, jejíž provedení si mnozí připisovali, jen aby se proslavili.



Doprovází jej kapela a koncertní provedení těch skladeb je pokaždé jiné, základem je příběh. Vyprávět se bude ve smíchovské továrně v úterý 28. května a na pódium se před ním zjeví ještě jeho krajanka, neméně význačná Eleanor Friedberger, polovina indierockových The Fiery Furnaces, představující své sólové Rebound (2018).