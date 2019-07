Po zdobených krojích poteče krev. Nenápadný horor Slunovrat děsí diváky i za bílého dne

ŠVÉDSKO Skupina přátel cestuje do Švédska na folklórní festival, který se rychle zvrhává do těch nejhorších pohanských rituálů. Horor Slunovrat (Midsommar) s rozpočtem „pouhých“ 10 milionů dolarů sází hlavně na atmosféru a pokřivenou podobu lidových tradic. Horor je unikátní i tím, že se netradičně odehrává celý během dne bez nočních záběru. Snímek zamíří do českých kin 1. srpna.

Studentka Dani Ardorová se špatně vyrovnává ze sebevraždou své sestry. To ještě více poškodí její už tak vetchý vztah s antropologem Christianem. Aby se z toho oba dostali, poslechnou svého švédského kamaráda Pelleho a vydají se do jeho rodné vesnice v malebném Švédsku. Chtějí totiž vidět tajemný rituál Midsommar, který se koná jen jednou za 90 let. Problémem je, že tradice se vyklube šílený pohanský rituál, který si v hororovém stylu žádá život nově příchozích. Kdo přežije a kdo se stane obětinou? Za filmem stojí scenárista a režisér Ari Aster. Ten dokázal, že má na strašidelné příběhy talent, již loňským hororem Děsivé dědictví. V rolích mohou diváci vidět Florence Pughovou (Souboj s rodinou, Cizinec ve vlaku), Jacka Reynora (Jozef Gabčík z filmu Smrtihlav, Křížová palba) nebo Williama Jacksona Harpera (Pravdivý příběh, seriál The Good Place).

„Slunovrat je znepokojující film ve všech ohledech. Je nicméně pravdou, že Aster má tímto za sebou jen dva hororové filmy a nenechává nikoho na pochybách, že vyladí i to poněkud kodrcavější přistání,“ myslí si Chris Hewitt z deníku Minneapolis Star Tribune.

„Asterova hororová podívaná je děsivá, krásná a jen trochu vyšinutá,“ shrnula své dojmy Josephine Livingstonová z magazínu The New Republic.

„I když má celých 147 minut, Slunovrat není ani na chvíli zdlouhavý,“ shrnul své dojmy Brian Viner z Daily Mail.

„Ráda bych se na to podívala znovu. Vlastně se na to určitě podívám znovu. Ten film je plný malých, ale působivých věcí. Herecké výkony všech byly jednoduše skvělé,“ míní blogerka Steph Cozzová.