Podzimní knižní tipy. Začtěte se do reportáže, která šokovala Polsko, nebo švédské detektivky

PRAHA Léto už je definitivně za námi. Sychravé dny a dlouhé večery se přímo vybízí k sáhnutí po dobré knize. Po prázdninové pauze jsme připravili tradiční formát knižních tipů, v nichž tentokrát nechybí zastoupení reportážní literatury, poezie, moderní příručky, ilustrované biografie či detektivních románů.

Jeden z nás

22. července 2011. Den, kdy Anders Behring Breivik odpálil nálož v centru Osla, která zabila osm lidí a následně převlečený za policistu zavraždil šedesát devět účastníků letního tábora na ostrově Utøya. Nejnovější abyntovka z pera Åsne Seierstad opět obrací pozornost čtenářů k severu. Detailně vypráví průběh onoho červencového dne. „Nahlíží do životů mnoha postižených rodin a podrobně rozebírá nesnadné dětství i dospívání muže, z kterého se stal nejhorší masový vrah norských dějin,” uvádí nakladatelství Absynt. Název knihy není v tomto případě nijak náhodný, reaguje na to, že pachatelem není cizinec, ale někdo, kdo se do spáchání činu choval jako „jeden z nás”. Překladu se ujala Eva Dohnálková. Další „severskou absyntovkou” je například kniha Laserový muž, která mapuje atosféru Švédska v roce 1991. Neznámý muž tam postupně vystřelí na jedenáct lidí - ty spojuje jediné, jiná barva kůže. Více o této absyntovce jsme psali zde.

Není

V roce 2014 napsal Mariusz Szczygieł reportáž, která šokovala celé Polsko a za kterou dostal řadu cen. Popisuje v ní čin mladé učitelky Ewy T. (pozn. autor jména změnil), která ubila šestileté dítě poté, co ztratilo tkaničku do bot a neumělo říct, z čeho si koupí novou. Šlo o třicet let starý případ, ovšem Ewa T. v době sepsání reportáže stále pracovala jako učitelka. K tomu působila jako poradkyně ministerstva a jako taková zasedala ve zkušebních komisích, které udělují doživotní titul diplomovaného učitele. S reportáží Roztomilý a poslušný se čeští čtenáři mohli již před pěti lety seznámit v časopise Reflex, který jej otiskl v českém překladu Heleny Stachové. Roztomilý a poslušný je jednou z reportáží, která v knize Není vychází i nyní. Kromě toho píše autor také o svém stárnoucím otci, který opakovaně přijíždí do Prahy, aby ji naposledy spatřil, o polských spisovatelkách-dvojčatech, která předstírala, že nejsou Židovkami nebo muži, který kvůli konci světa prodal všechen svůj majetek. Kniha vychází, stejně jako předchozí autorova díla, ve spolupráci nakladatelství Dokořán a Máj.

Umění řezničiny

„Nemocnice 19. století představovala spíš bránu smrti než místo léčení. Úmrtnost byla masivní. Chirurgové pracovali bez anestezie za řevu pacientů a jejich nejcennější vlastností nebyla pečlivost, ale rychlost,” těmito slovy představuje Umění řezničiny nakladatelství Paseka. Autorce Lindsey Fitzharris, která získala doktorát z dějin vědy a lékařství, se podařilo přiblížit dobu, kdy operační sál připomínal divadelní scénu, téměř beletristickou formou. Umění řezničiny otevírá autorka scénou, kdy se Robert Liston rozhodl využít účinků éteru při amputaci nohy. Autorka na několika dalších stranách rozvíjí několik dalších linek a historek, které vykreslují Listona i postupy dalších chirurgů. „Liston dokázal oddělit nohu za méně než třicet sekund, a aby měl obě ruce volné, často svíral při práci zkrvavený nůž mezi zuby. Jeho rychlost byla současně dar i prokletí. Jednou nešťastnou náhodou pacientovi spolu s nohou uřízl i varle,” píše autorka v knize. Knihu přeložila Alena Fry.

Respekt

„Je můj penis normální?” Nakladatelství Paseka zaujalo českou instagramovou knižní scénu svým titulem Respekt: Všechno, co kluci potřebují vědět o sexu a lásce. Kniha Inti Chavez Perez je příručkou o sexu, lásce a zdraví, která je velmi otevřená - mluví o tělních tekutinách, sextingu nebo o tom, že nemít pořád chuť na sex je zcela normální. Celou kapitolu také věnuje sexuální orientaci. Popisuje, jakým způsobem se uspokojují holky nebo přináší detaily o análním sexu. Respekt volí přátelskou formu, jejímž prostřednictvím mluví s čtenářem a snaží se mu být spíše kamarádem než vědeckou příručkou, přesto přináší spoustu zajímavých faktů. „Jednou z hlavních složek spermatu je látka tvořící se v prostatě. Když se například uděláš do vany, může tahle tekutina ztuhnout a dokonce zežmolkovatět. Bez téhle látky by spermie v ženské pochvě příliš dlouho nepřežily (...),” píše se v knize. Ta například vyvrací i mýtus o nejrychlejší spermii a popisuje, jakým způsobem je vajíčko skutečně oplodněno.

Frida Kahlo: Ilustrovaný životopis

Nakladatelství CPRESS se rozhodlo navázat na ilustrovaný životopis talentovaného zpěváka Davida Bowieho a vydat další vizuálně poutavou biografii. Právě ilustrace Maríi Hesse jsou nepochybně tím, co odlišuje biografii mexické malířky Fridy Kahlo od těch, které jsou již na trhu. María Hesse se drží svého osobitého stylu, jímž vykresluje „živelnou umělkyni s bohémskou, nespoutanou, ale zároveň bolavou duší.” Jazykově je kniha určena spíše mladšímu čtenáři.

Okrsek VIII

Britský novinář a spisovatel Adam LeBor se rozhodl věnovat pozornost maďarské metropoli, když vytvořil postavu Balthazara Kovacse, romského detektiva z budapešťského oddělení vražd. Příběh začíná tím, že Kovacs obdrží zprávu, jejímž obsahem je adresa, spolu s fotografií mrtvoly. Když ale na místo dorazí, tělo je pryč a jeho jediným svědkem je malý kluk. „Následné vyšetřování zavede Kovacse hluboko do podsvětí Budapešti, do míst, která zůstávají běžným návštěvníkům skryta, a dostává se na stopu rozsáhlé korupce, která sahá až do vládních kruhů,” popisuje nakladatelství Beta, pod jejíž hlavičkou kniha vyšla. Čtenáři na knize oceňují především několik prvků - prostředí Budapešti, romského detektiva, téma korupce a uprchlické krize. Knihu přeložil Tomáš Bíla.

1793: Vlk a dráb

Stockholm, 1793. Ve stojaté vodě páchnoucího jezera plného splašek se najde zohavené torzo mrtvoly. Z vyšetřování vyplyne, že odřezávání bylo provedeno odborně s cílem, aby oběť co nejdéle trpěla. Případu se ujme dvojice vyšetřovatelů. Není na něj ale příliš mnoho času, brzy totiž bude jmenován nový náčelník policie, jeden z vyšetřovatelů Cecil Winge navíc trpí souchotinami a brzy jej čeká smrt. „Očima čtyř vypravěčů nahlédneme pod napudrovaný a omalovaný povrch Stockholmu na konci 18. století, pod nímž se objeví děsivá, temná a fascinující realita,” uvádí nakladatelství Argo, které historický detektivní román vydalo. Kniha je prvotinou švédského spisovatele Niklase Natt och Daga. Překladu se ujala Romana Švachová.

Sadie

Novinka z pera kanadské spisovatelky Courtney Summers si bere za cíl představit skupině young adult vážnější témata než ta, která v rámci této čtenářské skupiny dostávají obvykle nejvíce prostoru. Hlavní hrdinkou je devatenáctiletá Sadie, která to neměla prozatím v životě úplně jednoduché. Její matka brala drogy a poté zmizela. Nechala tak na Sadie nejen starost o domácnost, ale i mladší sestru Mattie. Tu však někdo brutálně zavraždí. „Když po několika měsících policejní vyšetřování skončí ve slepé uličce, Sadie se rozhodne vzít spravedlnost do vlastních rukou a vydá se najít vraha. Ona totiž moc dobře ví, s kým si musí vyrovnat účty,” popisuje děj nakladatelství CooBoo, které knihu vydalo. Po stopách Sadie se vydává moderátor West McCray. Kniha je zajímavá tím, že příběh je vyprávěn z pohledu Sadie a také jako podcast v rozhlasovém vysílání. Sadie přeložila Anežka Dudková.

Růže bílá, černý les

Letní novinka nakladatelství Ikar přibližuje českým čtenářům aktivity protinacistické skupiny Bílá růže, která v letech 1942 a 1943 rozšiřovala letáky, aby upozornila na zločiny proti Židům. Kniha taktéž vykresluje chování běžných Němců, kteří udávali své sousedy pro ty nejmenší věci. Irský spisovatel Eion Dempsey zvolil hlavní hrdinku Franku, která se po smrti zbytku rodiny rozhodne připravit o život. V lese však objeví tělo parašutisty v uniformě Luftwaffe. Brzy poté, co se mu rozhodne pomoci, zjišťuje, že není tím, za koho se vydává. Kniha kombinuje přítomný čas spolu se vzpomínkami na aktivity Bílé růže a členství ve Svazu německých dívek. Knihu přeložila Anna Křivánková.

Nezkoušej se usmát

Básnický debut Ondřeje Hrabala, který na sebe upozornil výhrou v mistrovství ČR ve slam poetry. V poměrně obsáhlé sbírce předkládá řadu témat, která jsou důvodem proč se neusmát, ať už jde o vztahy, smrt nebo tempo doby. Pro Hrabala jde již o druhý literární počin. Dříve spolu s Květoslavem Hönigem vydal první díl z připravované pětidílné ságy Ydris: kniha první. Nezkoušej se usmát vyšla u JT´s nakladatelství, které vydává současnou českou poezii. Zároveň umožňuje vydání sborníků soutěže Ortenova Kutná Hora, jíž se účastní mladí básníci do 22 let.