Posloucháme balady a pláčeme, říká kytarista skotských Primal Scream

PRAHA Na pražském Metronome Festivalu, jenž na Výstavišti proběhne 21. a 22. června, zahraje i skotská legenda Primal Scream. Založil ji zpěvák Bobby Gillespie roku 1982. Druhým služebně nejstarším je kytarista Andrew Innes, který odpovídal na otázky LN.

LN Poslední dobou saháte s Primal Scream spíše do šuplíků a vytahujete na světlo starší materiál. Chystáte nové písně?

Skládáme muziku a docela tvrdě dřeme. Netuším, kdy ji vydáme nebo jak se to bude celé jmenovat. Jsme pořád v jednom kole. V loňském roce jsme vydali LP Give Out But Don’t Give Up: The Original Memphis Recordings, letos vydáváme kolekci singlů Maximum rock’n’roll. Takže opravdu dřeme.

LN Primal Scream pracují s mnoha žánry. Jak k vám přicházejí inspirace? Necháváte se ovlivnit i hudbou svých kolegů?

Ano, je to tak. Třeba po Screamadelice (nejslavnější album kapely z roku 1991 – pozn. aut.) jsme byli všichni vyčerpaní z celé té show kolem, tak jsme sjížděli soulové balady. Navíc jsme Skoti, a proto máme rádi pomalé písně. Rádi se napijeme a k tomu ty pomalé písně posloucháme a pláčeme. (smích) Už jste byla ve Skotsku? Jeďte do Glasgow a pochopíte, o čem mluvím.

LN Má Glasgow specifickou hudební scénu?

Už dlouho žiju v Londýně, ale mám pocit, že dříve mělo v Británii každé město trochu odlišnou scénu. Kapela z Glasgow by nikdy nezněla jako ta z Manchesteru nebo Leedsu, a to i přesto, že všichni hráli punk a postpunk. Každá se trošku lišila. Sheffieldu vládla elektronika, Manchester, to jsou Joy Division, Smiths. Glasgow mělo třeba Orange Juice. Dnes už to tak úplně není, možná to zapříčinil internet nebo globalizace, možná se vytrácí jistá identita. Ale třeba Mogwai si zachovali vlastní zvuk.

LN Frontman Primal Scream Bobby Gillespie se poměrně dlouho netají skepticismem k rockové scéně – prohlásil, že současná rocková scéna je vtip, rock’n’roll je mrtvý a celá „bílá“ muzika je zcela irelevantní. Ztotožňujete se s ním?

Občas narazím na kapely, které se mi líbí, většinou mi něco pustí děti, a jsou to pěkné věci. Dnes, kdy je vše online, si skoro říkám, proč někdo sedá ke kytaře, když je o tolik lehčí k tvorbě používat počítač, než svolávat čtyři lidi na zkoušku. Sám mám rád synťáky i kytary, veškerou hudbu.

LN Dotýkají se vás debaty a nejistota kolem brexitu, obzvlášť když je známo, že Skotové mu nejsou nakloněni?

Tím, že bydlím v Londýně, jsme od spousty věcí ochráněni. Podle mě to znamená nárůst anglického nacionalismu, což je velmi ošklivá a děsivá věc. Není to skotská ani velšská záležitost, ti mají zas své věci. Zdá se, že v každé evropské zemi teď řádí krajní pravice. Domnívám se, že je to i tím, že není dostatek pamětníků, kteří zažili válku. Není tak nikdo, kdo by tu zkušenost předával dál a upozorňoval, aby se lidé vyvarovali opakování chyb. Už tu není mnoho těch, co by mohli říct – nechtějte projít tím, čím jsme si prošli my. Každá země má teď nějakého oportunistu, který situace zneužívá. A poslouchat řeči o tom, že nesnášíme imigranty a podobné výroky, to je příšerné. Teď jste mi to zase všechno osvěžila, brrr... Něco příjemnějšího: přijdete se podívat na náš koncert?



LN Nepochybně.

Mám velmi vřelé vzpomínky na festival Trutnoff, hráli jsme tam v roce 2009. To bylo skvělé místo. Existuje pořád ten festival?

LN Už ne, prý se hledá nové místo konání.

To je škoda! Vzpomínám si na Geronima. Barrie Cadogan (bývalý kytarista Primal Scream – pozn. aut.) má pořád půl láhve jeho slivovice doma, snažili jsme se ji dopít cestou domů, jenže to nešlo. Velmi silné pití!

LN Třeba vás nějaké podobně silné zážitky čekají i v Praze.

Na Metronome se strašně těšíme! Hrají tam Kraftwerk svou speciální 3D show, viděl jsem je v Royal Albert Hall a bylo to úchvatné. Víte, myslel jsem si, že to mají všechno nahrané, ale zdá se, že hrají naživo, což je neuvěřitelné. To bude tedy noc! Navíc, Praha je krásná. Moje sestra za námi dokonce přiletí z Glasgow. Popravdě, je to datum, na které se z letní sezony těším nejvíc.