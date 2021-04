Pravidla musí být pro všechny stejná, říká Zaorálek. Výjimky a ‚salámová metoda‘ podle něj jen demoralizují

Praha Už teď je třeba začít jinak přemýšlet a nastartovat něco, co nám pomůže z krize vyjít, říká ministr kultury Lubomír Zaorálek o plánu podpory kreativních průmyslů, který prosazuje a jenž podle něj pomůže, aby ministerstvo kultury mělo silné postavení.

Lidovky.cz: Odmítl jste opustit kulturu a odejít na ministerstvo zahraničí s tím, že zde máte rozdělané plány. Věděl jste v té chvíli o kauze Vrbětice?

Ne, já jsem se o tom dozvěděl až z televizního přenosu a tiskové konference. Bylo to utajené, a možná proto předseda Hamáček stále opakoval, že rychle potřebuje nového ministra zahraničí. Ale nelze mu to vyčítat, protože to bylo v režimu utajení, jednala o tom Bezpečnostní rada státu a on to nemohl říct. Já jsem stále hovořil o tom, že chci udělat silné ministerstvo kultury a pak bych při první příležitosti odešel? To nepřicházelo v úvahu.