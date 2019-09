Příběh služebnice bude pokračovat. Seriálového zpracování se dočká i román Testament

LOS ANGELES Televize Hulu údajně pracuje spolu se studiem Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) na adaptaci románu Testament (Odkaz) spisovatelky Margaret Atwoodové. Ten je prvním přímým pokračováním ságy Příběh služebnice po více než třiceti letech. Kniha v originále oficiálně vyjde až 10. září.

První série populárního Příběhu služebnice měla premiéru v dubnu 2017. Kopírovala velké příběhové linky ze stejnojmenné knihy, kterou spisovatelka Margaret Atwoodová vydala v roce 1985. První série pak končí stejně, jako končí sama kniha - s Offred zamyšlenou nad nejistou budoucností. Další dvě série jsou na základech románu postaveny, ale dějové linky již mají vlastní. V přípravě je i čtvrtá série, která z tohoto trendu jistě nevybočí.

Televize Hulu se nové knihy zhostila ještě před vydáním. Zatím však není jasné, zda projekt časem naváže přímo na seriálový Příběh služebnice, nebo jestli půjde o samostatný seriál. Podle Bruce Millera, tvůrce seriálu, umožní Testament nahlédnout i mimo Gileád. „Chtěli jsme divákům co nejvíce v seriálu naznačit, jak se věci ve zbytku světa mají. Testament nám umožní mnohem širší rozhled tímto směrem,“ vyjádřil se k věci Miller.



Děj novinky nazvané Testament (česky Odkaz, Závěť) se odehrává o patnáct let po ději první knihy. Příběh se soustředí na tři ženy. „Drazí čtenáři, vše, na co jste se mě ptali ohledně Gileádu a jeho fungování, sloužilo jako inspirace pro tuto knihu. Tedy skoro vše. Jako další inspirace mi sloužil svět, v němž žijeme,“ napsala Atwoodová v oficiálním prohlášení, které zveřejnil nakladatel Penguin Random House.



Jednou z výše zmíněných tří žen nového příběhu je i teta Lydie, hlavní záporná postava původního románu i seriálu. Třetí řada seriálu poodhalila její minulost a motivaci. Hlubší vhled do postavy Lydie ale pochopitelně nabídne právě Testament. Margaret Atwoodová konzultovala se scenáristy i seriál. A údajně prohlásila: „Tetu Lydii nemůžete zabít, nebo budu chtít vaše hlavy.“

Horký kandidát

Kniha se již týden před vydáním dostala do úzkého výběru nejprestižnější světové knižní soutěže Man Booker Prize. A údajně je opravdu na co se těšit. Podle Petera Florence, člena poroty, bylo získávání rukopisu nevydané knihy opravdu obtížným úkolem. O nominované knize nakonec mohl říct jen to, že je to divoký a krásný román, který s přesvědčením a velkou silou promlouvá k nám všem. „Atwoodová sama sobě nasadila vysokou laťku, ale v této knize přelétá vysoko nad ní. Nemohu se dočkat, až si to všichni budou moci přečíst,“ sdělil.