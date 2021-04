Původní scénář nebo ikonická helma. Do aukce putuje osobní sbírka představitele Dartha Vadera

BRISTOL Britský herec David Prowse, představitel maskovaného padoucha z původní trilogie Star Wars, zemřel loni koncem listopadu. V jeho domovském Bristolu se 4. května uskuteční aukce předmětů z Prowseho osobní kolekce. Na své si přijdou hlavně fanoušci vesmírné ságy.

Kompletní scénář filmu Impérium vrací úder (1980), originální Vadera maska nebo kus vesmírné lodi Millenium Falcon. Do aukce osobní sbírky Davida Prowseho, která čítá artefakty hlavně z Hvězdných válek, poutuje více než 700 položek.

Aukce se v britském Bristolu uskutečná 4. května, na mezinárodní den Star Wars, protože jde odkaz na fonetickou slovní hříčku z anglického May the Force be with You, ať tě Síla provází).

„Když jsem prohledával krabice z jeho pozůstalosti, čas od času jsem narazil na něco, co mi vzalo dech,“ nechal se slyšet zaměstnanec aukční síně Andrew Stowe.



Mezi nejvzácnější předměty patří původní scénář druhého dílu původní filmové trilogie. „Přeběhl mi mráz, když jsem ho poprvé uviděl,“ dodal Stowe. Zajímavostí tohoto scénáře je fakt, že je v něm záměrně vynechaná legendární scéna, ve které Vader oznámí překvapenému Lukovi, že je jeho otcem. Scenáristé chtěli tento fakt udržet do poslední chvíle jako tajemství i pro samotné herce.

Darth Vader je jedním z nejznámějších padouchů filmové historie. Ačkoliv ho v původní trilogii hrál David Prowse, hlas mu propůjčil moderátor a herec James Earl Jones.