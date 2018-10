RECENZE: 3 dny v Quiberonu na Das Filmfestu. Herečka zamotaná v pavučině

PRAHA Snímek režisérky Emily Atefové 3 dny v Quiberonu líčí okolnosti, za nichž udělila filmová hvězda Romy Schneiderová velmi otevřený a rozsáhlý rozhovor časopisu Stern. Byla to zpověď zoufalé ženy a zároveň možná její poslední šance něco udělat se svým životem, který nezadržitelně mířil ke zkáze.

Do francouzských přímořských lázní Quiberon nastoupila Romy Schneiderová v roce 1981 k ozdravnému pobytu. Měla omezit pití alkoholu a celkově uvést do pořádku svou životosprávu, kterou ničil její bouřlivý styl i vysoké pracovní nasazení. Dvaačtyřicetiletá herečka bojovala s depresemi as výčitkami zejména kvůli svým dvěma dětem, jimž se nedokázala patřičně věnovat, a ovlivnila ji také sebevražda jejího bývalého manžela. Deptal ji i kult, který se okolo ní vytvořil poté, co kdysi nezapomenutelně ztvárnila císařovnu Sissy a diváci pak touto rolí poměřovali nejen všechny její další filmové úlohy, ale i soukromý život.

V Quiberonu se uštvaná žena snaží alespoň načas na to vše zapomenout, stravuje se v dietní jídelně, pije pramenitou vodu a těší se z přítomnosti své kamarádky z dětství. Také má však za úkol poskytnout domluvený rozhovor reportérovi časopisu Stern Michaelu Jürgsovi. Ten přijíždí s fotografem Robertem Lebeckem, s nímž se Romy dobře zná a důvěřuje mu.



Následující krátké soužití této čtveřice je nelítostným soubojem o hereččinu integritu, důstojnost a soukromí. Jen chvilku to vypadá, že bude mít Romy nad reportérem navrch, to když mu na počátku rozhovoru sama začne klást otázky. Jürgsova chladná profesionalita je ovšem zdaleka nad její síly a jeho zabijácké taktice není schopná čelit. Neblaze se vyvíjející rozhovor je přerušen nočním dobrodružstvím, kdy čtveřice opustí své pracovní role, vyrazí do místní restaurace a dieta jde samozřejmě stranou. Novináři ale ani tady neztrácejí ze zřetele svůj cíl a Romy je po této epizodě ještě zranitelnější. Přesto nakonec toto setkání vede k šanci, aby herečka stočila svůj život na méně beznadějnou dráhu. K tomu, jak víme, bohužel dlouhodobě nedošlo a rok po těchto událostech Romy Schneiderová za nevyjasněných okolností zemřela na zástavu srdce.

Snímek, který letos na celé čáře ovládl německé filmové ceny, na velmi úsporném půdorysu, a přesto dějově i obrazově bohatě inscenuje skutečné setkání, jehož výstup vyšel v časopisu Stern. Režisérka bez přemíry přidané fabulace předvádí zdrcující střetnutí ženy volající o pomoc s lidmi, kteří se z její situace snaží těžit: novinářská profese z toho rozhodně nevychází příliš hezky, i když ani Jürgs není postava, již by šlo jen odsoudit. Samotná Romy Schneiderová v podání Marie Bäumerové je až bolestně věrohodná – okouzlující i zoufalá, důvěřivá a zároveň zbavená iluzí. A nakonec i silná, byť jen na prchavý moment.