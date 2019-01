RECENZE: Cena za štěstí. Ivana Chýlková s Tomášem Hanákem hrají ve špatném vtipu

PRAHA Obyčejné lidské štěstí může mít mnoho podob. I tu, že člověk vyjde z kina a zjistí, že utrpení, jež se zdálo být nekonečné, mu nakonec vzalo jen hodinu a půl života.

O tom, že lidské soužití není jednoduché, ale že je nakonec snad přece jen možné, i když ne vždy naplňuje tradiční vzorce, má zřejmě být nový snímek scenáristky a režisérky Olgy Dabrowské. Vypráví se v něm o trampotách dvou rodin. Jednu tvoří dvě ženy (hrají je Ivana Chýlková a Vanda Hybnerová), dospívající dcera jedné z nich a společný potomek počatý za pomoci dárce. Dárce se jednoho dne dostaví do spokojené domácnosti a způsobí velký vztahový chaos.

Druhou rodinu tvoří matka (Klára Pollertová-Trojanová), čerstvě dospělý syn, malá dcerka a matčin sympatický a hodný nový partner (Pavel Řezníček). Bohužel syn otčímovy kvality tak docela nedoceňuje a hlavně se o svá práva neustále hlásí také otec dcery – násilnický psychopat, opilec a rozmazlený synáček submisivních rodičů (Jaroslav Plesl).

Cena za štěstí se dělí do kapitol věnovaných jednotlivým dětem v příběhu, protože ony jsou ti, kdo strádají bez vlastního přičinění. Spojovacím článkem obou rodin je vztah dospívající dívky a mladíka, kteří už mají dost přešlapů svých rodičů a rozhodnou se společně utéct. Mladý muž by mimo jiné rád našel svého biologického otce a dokonce ví, jak ho poznat. Má totiž tu zvláštnost, že při přechodu ze tmy do světla kýchá. Je si jist, že ji zdědil po svém tatínkovi, jehož ovšem nezná a nezná jej ani jeho matka, která v 90. letech žila veselým životem squaterky. Existuje pouze seznam potenciálních kandidátů. Jeden z nich v srdci rakouské temnoty vede šťastnou komunitu nezávislých osob – hudebníků, tanečníků, hackerů. Mladých, starých i starých mladých – vedle vizuálního umělce Davida Černého v roli potenciálního otce se tu mihne také saxofonista Vratislav Brabenec.

Obecně o přítomnost proslavených tváří z různých oborů není vCeně za štěstí nouze: táborákového barda v jedné z nejabsurdnějších scének hraje filmový kritik Jan Foll a závěrečnou kýčovitou selanku posvětí katolická superstar Ladislav Heryán.

Svět soudkyně Barbary

Trvá to asi tak dvacet minut, než je na sto procent zřejmé, že tenhle film bude spíš špatný vtip. Pak už se postavy plně rozvinou a pustí se do bizarních citových, vztahových i povahových veletočů, při nichž jdou stranou všechna pravidla světa, jak ho obyčejně známe: například čas se smršťuje a natahuje zcela podle přání režisérky. (Nevíme, kolik různých verzí scénáře se slilo do definitivního tvaru, ale je nanejvýš pravděpodobné, že v jedné z nich postihla lidstvo zombie apokalypsa a příšery sežraly lidem mozky, zatímco v jiné se celý děj odehrává ve fantazii dvanáctileté dívenky, jež leží doma s horečkou.)

V příběhu lesbického páru dojde ke coming outu naruby, destrukci člověka a projevům naprosté bezcharakternosti (to vše ale v dětinsky nevěrohodném provedení – snímek Čas sluhů, na nějž může přítomnost Ivany Chýlkové vzdáleně upomenout, je proti tomu brilantní psychologická studie), aby se posléze dospělo k optimistickému sdělení zhruba v tom smyslu, že vše může být nakonec fajn, pokud je zúčastněný muž takový fešák jako Tomáš Hanák. Tato linie děje dost otřese divákovou sebedůvěrou, zda si opravdu pamatuje, co ve snímku zaznělo před půlhodinou. Je to ale jen odvaha režisérky přetnout kotevní lano obtížné logiky a nechat se unášet na vlnách kreativity.



Praktická stránka věcí, o nichž se Olga Dabrowská rozhodla, že se stanou, nehraje žádnou roli ani v příběhu druhé rodiny. Tam dojde dokonce na Cibulkovy seznamy: prohnaný psychopat kdesi splaší zdánlivě ztracený svazek, který usvědčuje soudkyni rozhodující o jeho dceři z toho, že za studií strašlivě spolupracovala s StB. Vydíraná soudkyně (v podání „soudkyně Barbary“ Simony Praskové) mu pak jde absolutně na ruku, dceru mu okamžitě svěří do péče a nejen to, rovnou ji také pošle do jakési polepšovny, aby se tam naučila milovat svého nebezpečného otce. Holčička pláče, chce domů, je to opravdu hrozná nespravedlnost! Diváci vyškolení zmíněnou televizní soudkyní si nejspíš přijdou na své. Ostatní při troše štěstí na tenhle zážitek brzy zapomenou.