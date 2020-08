RECENZE: Exkurz mezi oligarchy. Jaká je divadelní hra o nejbohatším Čechovi Petru Kellnerovi?

BRNO Brněnské divadlo Feste uvedlo inscenaci volně inspirovanou životem a podnikáním nejbohatšího Čecha Petra Kellnera, majoritního vlastníka skupiny PPF. Autorem hry, v níž nechybí místy až uštěpačný humor či odkazy na divoce privatizované devadesátky, je Roman Sikora.

Divadlo Feste se dlouhodobě věnuje politickým a společenským tématům; letos se konkrétně zaměřuje na fenomén oligarchie. Podnikatelů, kteří v první polovině 90. let začali bohatnout díky privatizaci státního majetku, je více, jak upozorňuje komorní scéna i v tomto titulu. Jedním z nich je pak i Kellner, jenž se vyhýbá médiím. Veřejnost má o něm jen málo informací, jeho aktivity jsou rozkročené na třech kontinentech a jmění odhadl časopis Forbes na více než 370 miliard korun.

Přiblížení oklikou

Jak ale tedy dramaticky zpodobnit boháče, který je už léta obestřený rouškou tajemství, nedává rozhovory a veřejnost o něm nemá téměř žádné informace? Tento vůbec první divadelní počin věnovaný Kellnerovi na to jde oklikou. Jistou nadsázku a zveličení lze odečíst už z názvu samotného kusu Opravdu živé interview s opravdovým Petrem Kellnerem.

Hra je však dialogem psychiatra a pacienta, který o sobě tvrdí, že je Kellner. Tímto řešením Sikora dělá pomyslného advokáta svojí autorské licenci. I tak nutno přiznat, že text nestojí na vodě pouhého fantazírování a že z dialogů lze odečíst nejednu zřejmě pracně rešeršovanou faktografii.

Z terapeutického hovoru, který před diváky aktéři vedou, se obecenstvo mimo jiné dozví, že Kellner byl už od mládí obchodník či spíše kšeftman za všech okolností. Pacient ostatně lékařce poté, co se převlékne do podnikatelského úboru devadesátek, tedy saka, bílých ponožek a mokasín, představuje a vysvětluje nejeden konkrétní případ.

Jednou Kellner nechal oplotit les kolem jedné ze svých usedlostí. Po upozornění, že ze zákona takovým způsobem omezovat přístup do lesa nesmí, do něj umístil daňky a prohlásil ho za oboru. Jindy přijde na přetřes čtvrtmiliardový kůň pro oligarchovu dceru.

„Tu Českou pojišťovnu mi prostě dali“

Podstatné pro inscenaci režiséra Jiřího Honzírka však je fakt, že text ani představení samotné není okatým apelem na Petra Kellnera ani jej prvoplánově nekritizuje. Sikora i Honzírek sice poukazují na provázanost kauz spojených s českým dolarovým miliardářem, otřou se o jeho vekslácké začátky a bezmála korupční přístup české vlády („Tu Českou pojišťovnu mi prostě dali!“), hlavní postava je zde však vydána zcela do divákova soudu.

A to i proto, že až do konce není jisté, koho hlavní hrdina představuje – zda to má být skutečný Petr Kellner duševně chorý z hromadění tak nesmírného majetku, či zda je to nějaký nebožák, který se do boháče projektuje poté, co ho Kellnerův systém půjček přes Home Credit zlikvidoval.

Scénu tvoří vlastně jen bílá oponu s nápisem PK 23 01 v pravém horním rohu. Přítomní asi nedešifrují, že se jedná o monogram, který inscenátoři nalezli na svěrací kazajce zapůjčené z brněnské psychiatrie. Toto velké plátno posléze ustoupí další oponě, na níž je ve vzduchu zachycený Kellnerův soukromý tryskáč nebo podobný typ letadla. Devět veksláckých kufříků z devadesátých let a bílá židle jsou veškerým mobiliářem.

Není to však strohá scénografie, která je pro Ondřeje Nováka v hlavní roli Petra Kellnera největším osidlem. Tím zůstává Sikorův dramatický jazyk. Stylizovaný slovosled přehazuje a míchá větné členy, jak jejich používání v mateřštině známe, vynechává zvratné zájmeno se a tvoří speciální žonglování s češtinou, které asi nebude všem po chuti. V tomto textu ale podobné slovní eskapády funkčně tvoří a ilustrují divně fungující svět hlavního hrdiny.

Novák v těchto jazykových léčkách ani jednou neškobrtne, na konci tak proto stojí až přízračný Petr Kellner, jak jej uhnětl autor. Vanda Klestilová je v roli ošetřující lékařky místy zbytečně prkenná, větší uvolněnost a civilnější projev by byl účinným a funkčním dramatickým kontrapunktem přízraku s monogramem PK.

Sikorova hra i Honzírkova inscenace jsou zajímavým a vcelku vyvedeným exkurzem k tématu tuzemské oligarchie. Dlužno ocenit, že autor ani režisér nejdou formou laciných a šokantních pikantérií o známém, a přitom tolik utajeném českém boháči. Oba divadelníci naopak rekonstruují miliardami vydlážděný svět, který tady vede do blázince. Tuto divadelní licenci lze brát. Ostatně nic jiného ani nezbývá. Jak totiž říká proslulá sociologická poučka, skutečné elity se nikdy a za žádnou cenu zkoumat a pozorovat prostě nenechají.