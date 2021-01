RECENZE: Greto, zachraň planetu. Nový dokument je obdivně dojatým portrétem

PRAHA Dokument Greta do svého oficiálního programu zařadil minulý festival v Benátkách a v Česku jej nyní uvede přehlídka Scandi. Snímek režiséra Nathana Grossmana je nepokrytě aktivistický, což ale neznamená, že by se z něj nedalo o lecčem poučit.

Filmař začal sledovat patnáctiletou studentku Gretu Thunbergovou už v době, kdy zahájila svůj protest před švédským parlamentem a nikdo ji neznal. To bylo v srpnu roku 2018. O rok později už se bojovnice proti ignorování klimatické krize plaví na plachetnici přes Atlantik, aby přednesla projev v OSN, podporují ji miliony lidí (a někdo jí také vyhrožuje smrtí), přední politici si od ní pokorně nechávají spílat a někteří dokonce možná skutečně mění svou agendu, tak jak si Greta přeje. Takový příběh si zaslouží pohled zblízka.

Nathan Grossman se nijak detailně nezabývá podstatou Gretiných apelů (v tom ohledu má snímek zcela jasno a jen emotivně předvádí střet vědecké pravdy a politické demagogie). Nerozebírá ani technickou a organizační stránku masového hnutí, které se z Gretina protestu vyvinulo či se k němu připojilo, to opět předvádí jen v podobě emotivních scén. Jeho zájmem je osobnost hlavní hrdinky, kterou zachycuje v různých situacích, nechává ji hovořit samu o sobě (anglický titul filmu také zní I am Greta) a dost toho o ní řekne i její tatínek/manažer Svante.

Máma s tátou jedli maso a nechápali, jak je to špatné

Výsledkem je obdivně dojatý portrét dívky s Aspergerovým syndromem, která zažila „zjevení“ v podobě filmu o klimatické krizi, po kterém upadla do deprese, nejedla a rok nechodila do školy, doma začala zhasínat světla a vytahovat šňůry ze zástrček, aby následně upřela veškeré své úsilí k záchraně světa před bezprostředně hrozící katastrofou, kterou vnímá jasnozřivěji než jiní: „Někdy mi přijde, že jenom my s Aspergerem nebo s autismem chápeme skutečnou podstatu věci,“ říká Greta v dokumentu.

Film také názorně předvádí, jak bude svět podle Grety, nastane-li (a je to poměrně pravděpodobné), nahlížet na současný běžný životní styl: „Moje rodina žila velmi spotřebním způsobem života. Hodně jsme nakupovali, jedli jsme maso...,“ vypráví Greta pod „opovrženíhodnými“ ukázkami domácího videa, kde rodina například zdobí vánoční stromeček. „Jezdili jsme autem na benzin, létali jsme do celého světa. Máma s tátou byli stejní jako ostatní. Nechápali, jak je to špatné. Tvrdili, že všechno bude v pořádku...“

Greta jinak také tančí, směje se, strádá únavou, pláče nad zničenou přírodou, hraje si se psy. Prostě běžný a zároveň velmi výjimečný umíněný teenager, který se rozhodl změnit svět a do značné míry se mu to už podařilo.