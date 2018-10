RECENZE: Hovory s TGM. Masaryk nechce být tatíček

PRAHA Snímek Hovory s TGM, který ve čtvrtek vstupil do kin, představuje prvního československého prezidenta filozofujícího, soptícího i zamilovaného.

Dva muži a jeden park, to je vše, co je k vidění ve snímku debutujícího režiséra Jakuba Červenky. Ti muži však nejsou jen tak někdo a oba měli co říct sobě navzájem i veřejnosti, a nejen svým současníkům. A ten park je malebný.

Spisovatel Karel Čapek (Jan Budař) přijel za prezidentem Tomášem Garriguem Masarykem (Martin Huba) na zámek ve slovenských Topoľčiankách, aby s ním dokončil práci na připravované knize. Je totiž podzim roku 1928 a jejich společné dílo má vyjít k desátému výročí vzniku Československa. Situace však není úplně ideální. Čapek musí návštěvu zkrátit na nějakých osmdesát minut (tak dlouho také trvá film). Spěchá totiž na zpáteční vlak, neboť jeho přítelkyně Olga Scheinpflugová přecenila své řidičské schopnosti a leží v Praze se zašitou hlavou v nemocnici. A Masaryk se překvapivě vytasí s prohlášením, že nechce, aby kniha vůbec vyšla, protože jeho dětem se nezdá kapitola o lásce a manželství vhodná k publikování. V následujících desítkách minut se oba muži pokoušejí o přátelský a zároveň asertivní dialog, jehož výsledek je ovšem znám (kniha vyšla), ale cesta k němu je pro oba zúčastněné (a tak trochu i pro diváky) trnitá.

V žáru fyzické lásky



Filmové Hovory s TGM jsou určeny poměrně přesně vymezenému publiku. Musí to být diváci, kteří mají upřímný zájem o československou historii a o obě zúčastněné osobnosti. Že by snímek takový zájem teprve vzbudil (třeba u školní mládeže), není moc realistický předpoklad. Zároveň nesmí jít o diváky poučené přespříliš, protože těm by film mohl připadat v mnohých pasážích směšný – ne snad ani kvůli historické nepřesnosti, ale kvůli tomu, jak se jej tvůrci snaží napěchovat odkazy na to, co člověku o Masarykovi a Čapkovi zbylo v hlavě po středoškolském studiu. Nebo kvůli „nenásilnému“ pašování poučných informací do dialogů, jako když se snímkem mihne Jan Masaryk a TGM Čapka informuje, že jeho syn působí (tou dobou už tři roky) jako vyslanec v Anglii.

Na to, že jde o film sestávající z jedné dlouhé procházky, se toho v něm ale nakonec stane vlastně docela dost. Kromě toho, že během dvaceti minut zázračně naprší a uschne, si oba muži také ledacos řeknou – a nejsou to jen lichotky. Každý z nich dokonce jednou vybuchne zlostí, když dojde na citlivé téma. Je to jako šachová partie, v níž je Masaryk mnohem silnějším hráčem a má lepší figury, ale také má svá zranitelná místa. O politice minulé i budoucí hovoří sebejistě a s přehledem, ale když dojde na rodinu, kterou kvůli politice celé roky zanedbával, dostihnou jej výčitky. Snad i proto mu tolik vadí, když ho národ chce mít za „tatíčka“, a rozzuří ho, když Čapka podezírá z téhož.

Celým rozhovorem prolíná také téma žen – Masaryk kvůli němu sice chce zrušit vydání knihy, ale zároveň by o něm s Čapkem tuze rád mluvil. Dialog mužů zamotaných do tématu, v němž oba poněkud tápou, je odzbrojující a Masarykovo přiznání, jak teprve na prahu stáří díky své přítelkyni Oldře poznává dobrodiní fyzické lásky, mu dodává na lidskosti.

I díky znatelnému zaujetí obou představitelů jsou Hovory s TGM víc než jen hraný dokument – je to láskyplný a chápavý portrét, který však nechce nic retušovat. Jen by nemusel být tolik názorný.