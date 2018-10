RECENZE: Labyrint III. Detektivní pes se novým kouskům nenaučil, ale kousat stále umí

PRAHA Major Remeš (Jiří Langmajer) vraha dopadl a dost možná poslední série Labyrintu skončilo. Režisér Jiří Strach v ní nabídl divákům poctivou porci toho, co mají rádi. Na vítaný výstup z komfortní zóny ale nedošlo. Recenze neprozrazuje části děje seriálu.

Všechno je jinak, ale vlastně stále stejné. Major Remeš dostal do vínku nový tým, který ale snad až příliš připomíná ten minulý. Vrah má sice jiný motiv, ale stejně jeho řádění zalije fanoušky celé série vlnou hřejivé nostalgie. Rozuzlení je nečekané, ale po prvních dvou sériích těžko šokující. Labyrint ve třetí sérii kráčí cestou řemeslně dokonale odvedené pohodlnosti, ale v jádru je to stále výborná detektivka.

Seriál výborně pracuje s napětím a strachem (shoda se jménem režiséra čistě náhodná). Už na tiskové konferenci před uvedením seriálu herci říkali, že nejděsivější jim na celém třetím Labyrintu přišel fakt, že by se to celé mohlo stát. S tím nelze jinak, než souhlasit. Náboženský fanatismus je v podání seriálu uvěřitelný do takové míry, že je divákovi až nepříjemně. To je ale ostatně devizou každé ze tří sérií.

Vyšlapané cestičky

Relativní slabinou seriálu je to, že se drží pohodlné cesty, kterou si vyšlapal již první sérií - vražda, policejní tým na stopě, těla se kupí, postavy jsou nečitelné a finální rozuzlení je šokující takovým tím divácky potěšujícím způsobem. Když už ale dál seriál nemá čím překvapit, protože odmítá zkoušet nové postupy, tak už zbývá jen přitlačit na brutalitě samotných vražd. V tom Labyrint po očku čím dál tím více pomrkával na velikány severských krimi.

Když režisér Jiří Strach oznámil, že třetí série Labyrintu je jeho poslední, diváky to jistě zamrzelo. Ono je to tak dobře, protože se říká, že odejít by se mělo v nejlepším. Po tři série Labyrint představoval jeden z vrcholů české televizní produkce, ale ke své smůle nikdy nezkusil nic nového. Příště už by to tak docela stačit nemuselo.