RECENZE: Německý venkov hledá identitu. Snímek uvedený na Das Filmfestu není jen prázdná agitka

PRAHA Komediální drama německé režisérky Lisy Millerové zřejmě celkem věrně nastiňuje stav duše německého venkova, kde se maškary, pivo a náboženská procesí potkávají s přistěhovalci, LGBT komunitou a nespokojenými intelektuálkami.

Režisérka Lisa Millerová (*1986) natočila tento svůj celovečerní hraný debut už před třemi lety, kdy do společenské debaty ještě nezasahovala pandemie. Jinak jsou ale v jejím filmu, natočeném díky crowdfundingové kampani, zastoupena téměř všechna žhavě aktuální témata: situace leseb a gayů, začleňování imigrantů do německé společnosti, kariérní uplatnění žen v mužském světě, zkostnatělost církve, generační propast. To vše v prostředí bavorsko-švábské vesnice.

Díky režisérčinu nadhledu a schopnosti zaostřit pod povrch z toho není jen snaživá agitka, ale upřímně působící zamyšlení nad krizí identity dnešních Němců a nad skutečnou hodnotou někdy příliš snadno zaujímaných pokrokových postojů.

RUCH A ŠUM VENKOVA Německo 2018

Režie: Lisa Millerová

Snímek, který po svém reaguje na kdysi oblíbený žánr tzv. heimatfilmu, má dvě hlavní hrdinky: Toni se po letech studií v Berlíně vrací na venkov k rodičům a pokouší se uplatnit jako lokální reportérka v prostředí, které jí připadá z převážné části beznadějně zaostalé. Rosa působí v místním komunitním centru a snaží se skloubit svou lesbickou orientaci s prací pro katolickou organizaci i s vlastním vesměs kladným vztahem k církvi.

Toni s Rosou se sblíží, každá ovšem ve vztahu hledá něco trochu jiného. Poté, co se Rosa ve zlém rozejde s církví, napíše Toni oceňovaný článek o pokrytectví církevních zaměstnavatelů. Rosa, jejíž příběh Toni posloužil jako výtah do společnosti pokrokové elity, ovšem zůstává sama se svým autentickým trápením. A zaskočená Toni se musí ptát, o kolik je lepší než ostatní vesničané, na které se dívala skrz prsty, a kolik má společného se svou matkou, jež s prázdným pohledem plní povinnosti dobré hospodyně a přestává rozumět světu, který ji obklopuje.

Sami Němci tuto sebereflexi ocenili: v lednu 2018 získal snímek Ruch a šum venkova Cenu Maxe Ophülse pro nejlepší film a nejlepší scénář a také Ocenění ekumenické poroty.