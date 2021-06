RECENZE: Průlomový mír v neprůlomovém filmu. Adaptace HBO je nedokonalá

PRAHA/OSLO Premiéra filmu Oslo na HBO v době nového násilí v Gaze ukázala, jak aktuální zůstává příběh o nelehké cestě k izraelsko-palestinské mírové dohodě z roku 1993. Adaptace ceněné divadelní hry však zároveň dokládá, jak těžké je převést text z jeviště do filmu.

Oficiální mírová jednání, která v půlce 90. let vedla k podání ruky mezi Jicchakem Rabinem a Jásirem Arafatem za dohledu Billa Clintona a k průlomu v izraelsko-palestinských vztazích, jsou dostatečně zdokumentovanou součástí historie.

Americký dramatik J. T. Rogers se však ve své hře Oslo zaměřil na to, jak norský pár diplomatů inicioval ve své domovské zemi tajné neoficiální rozhovory mezi znepřátelenými stranami v době, kdy izraelská vláda neuznávala autoritu Organizace pro osvobození Palestiny a OOP neuznávala legitimitu státu Izrael. Tato část dějin známá skoro nebyla, Rogers se o ní dozvěděl od samotného norského aktéra Terje Rod-Larsena, jenž se stal také jedním z hlavních hrdinů jeho díla, spolu se svou manželkou Monou Juulovou.

Příběh nahlížející na velké dějiny skrz osobní příběhy měl na jevišti premiéru v létě 2016, další rok se s úspěchem hrál na Broadwayi, v britském Národním divadle a v londýnském West Endu a získal cenu Tony. Poté se Rogers rozhodl své dílo přepsat do podoby scénáře, jehož se znovu chopil Bartlett Sher, režisér americké i britské divadelní verze.

Sher patří v činoherním, muzikálovém a operním světě mezi ceněné tvůrce, v tom filmovém je však nováčkem a na jeho televizním Oslu to je vidět. Své dílo nemá pevně v rukách. Z větší části si ho pro sebe ukradl kameraman Janusz Kaminski, který tragikomické lidské drama podle skutečných událostí využil jako platformu pro hrátky s barevnými filtry.

Jeho vizuální pojetí působí rušivě a mimo obsah. Sher také moc neví, jak u filmu pracovat s tempem. Zatímco jeho o hodinu delší inscenace odsýpala díky množství zajímavého, rychlého a překrývajícího se dialogu a přirozeným prvkům humoru, v této verzi, která dialogy vykrátila, si režisér k chybějící dynamice pomáhá způsoby jako z příručky. Včetně kroužením kamery kolem debatního stolu. Tato technika však funguje jen v závěrečném vyjednávání trvajícím celou noc, kdy shrnuje i plynutí času. Ne při kratších rozpravách, kdy opět spíš odvádí pozornost od slov.

Jako většina divadelních her, Oslo přitom stojí na dialogu, a režie by ho měla zdůraznit. Rogersovo drama na jevišti vynikalo jako inteligentní, humanistické dílo nepateticky apelující na porozumění mezi lidmi i národy. Filmové zpracování tlačí na city o něco víc, pomocí flashbacků do traumatické vzpomínky Mony Juulové z působení na Blízkém východě, v níž se na znepřátelených stranách setkávají dva stejně staří a stejně vystrašení kluci. Tyto scény tu objasňují, proč se dva Norové pustili do řešení sporu, který se jich netýká. Celý film na rozdíl od inscenace jako by počítal s línějším divákem, jenž chce věci více vysvětlovat.

Oproti divadlu má snímek dvě výhody. Mohl vyprávění oživit pomocí archivních záběrů, které by i zvyšovaly jeho autenticitu, kdyby se Kaminski zklidnil k realističtějšímu pojetí. Archivy alespoň zvýrazňují poselství Osla na jeho konci, shrnujícím důsledky dohody a mísícím smutek s nadějí. Do filmu Sher také získal větší hvězdy než do svých inscenací, Andrewa Scotta známého z BBC série Sherlock či sitcomu Potvora a Ruth Wilsonovou proslavenou seriály Aféra a Jeho temné esence.

Oba herci, zkušení před kamerou i na jevišti, své role zvládají spolehlivě dobře. V několika epizodních úlohách se objeví i pár našich herců (jako Karel Dobrý nebo Rostislav Novák ml.), čímž prozradí, že film vznikal v Česku. Norové tudíž ve filmu mluví s různými druhy přízvuků.

Příběh Osla je pozoruhodný, stále inspirativní a stojí za pozornost. Jen škoda, že nejsnazší možnost, jak ho poznat, představuje nyní tato nedokonalá adaptace na HBO GO.