RECENZE: Úniková hra. Kdybych to byl býval věděl, tak bych možná nezemřel

Úniková místnost Snímek Úniková hra je pojat jako neškodná zábava, při níž nehrozí žádné trauma ani proměna osobního žebříčku oblíbených thrillerů. O hodnotu peněz vydaných za vstupenku diváci nepřijdou, ale musejí aktivně spolupracovat.

Tvůrci filmů pohrávajících si s lidskými strachy vždy riskují, že je život předběhne s nějakou skutečnou tragédií. Přesně to se stalo snímku Úniková hra, jehož premiéra v Polsku byla odložena na neurčito, když před pár týdny nedbale zabezpečená atrakce podobného druhu zabila pět dívek. Česká premiéra na utišení emocí nepočkala, a tak se musíme smířit s tím, že některé momenty vyvolávají o dost nepříjemnější asociace, než tvůrci zamýšleli.

To ale opravdu není vina scenáristů ani režiséra Adama Robitele, jejichž snímek se ostatně nezaobírá poloamatérským šlendriánem ve střední Evropě, nýbrž vysoce sofistikovaným zábavním byznysem ve Spojených státech. Úniková hra v takovém pojetí nabízí zážitek na úrovni hollywoodského filmu – a není pro každého.

V Robitelově filmu dostávají jednotliví účastníci pozvánku vpodobě luxusního hlavolamu, který musejí nejprve vyřešit. Pak teprve se šestice navzájem neznámých lidí potkává v čekárně tajuplné budovy a očekává příští události. Kdyby si někdo z nich vzpomněl třeba na film Karlík a továrna na čokoládu, věděl by, že z takových exkluzivních pozvání nepovstává pro většinu účastníků nic dobrého. A vskutku. Už proslulý film Hra ukázal, že při podobných dobrodružstvích často není jasné, co je ještě zábava akdy už jde doopravdy o krk. Tady to ale naopak dost brzy zřejmé je: účastníky téhle hry se někdo opravdu snaží rafinovaně pozabíjet. Dokonale je přitom zná ajednotlivé hrůzy jim připravuje přímo na tělo...

Snad z obavy, aby napětí nebylo nesnesitelné, dává film hned na začátku vědět, kdo z šestice to dotáhne až do poslední ze strašidelných místností (a přitom nelže). Naštěstí si nechává pro diváky ještě něco navíc, a byť jde o hodně vyumělkovanou zápletku, jako povinná satisfakce dostačuje.

Celá filmová Úniková hra je (jako to ostatně platí pro ty skutečné) závislá na divákově ochotě spolupracovat: těm, kdo u ní budou chtít mít strach, to umožní. Jednotlivá prostředí, kam účastníci postupují, jsou zejména zpočátku působivě vytvořená a režisér dokáže účinně budovat napětí. Na druhé straně není těžké se od příběhu odpoutat, prohlédnout jeho konstrukci avzpomenout si na jeho jiné a často lepší varianty (v jednu chvíli to dokonce vypadá, že odněkud vyjede pan Skleněný a prozradí, že jde o další tajnou součást projektu M. Nighta Shyamalana). Při opravdu velké snaze bychom pak z příběhu vydolovali snad i nějaké hlubší poučení; třeba právě to, že strach může být někdy především otázka rozhodnutí. A že některé hry je lepší nehrát.¨