RECENZE: Zlatý podraz. Pocta basketu a lidskému charakteru

PRAHA Snímek Radima Špačka Zlatý podraz se vrací do historie českého basketbalu, kterou nelze oddělit od politického vývoje české společnosti v pohnutém 20. století.

V květnu roku 1946 na turnaji v Ženevě poráží československá basketbalová reprezentace před 4500 diváky Itálii a získává titul mistrů Evropy. O pět let později, to už před 12 000 tisíci diváky v Paříži, hrají českoslovenští basketbalisté další evropské finále. V utkání se Sovětským svazem nakonec těsně prohrávají poté, co jim šanci na zvrat sebere neochota vlastních funkcionářů podat protest kvůli spornému přešlapu.

Tato utkání, která se vepsala do československé sportovní historie, tvoří vrcholy děje Zlatého podrazu. Snímek je inspirován fakty shromážděnými v knize Nebáli se své odvahy, kterou v roce 2014 napsali Jakub Bažant a Jiří Závozda (oba jsou také spoluscenáristy snímku). Jedinou postavou s přesným historickým předobrazem je nicméně Jaroslav Valenta (Stanislav Majer), předválečný tajemník české YMCA a první trenér národního týmu. Ten za války obětoval život v odboji a právě na památku odbojářů později basketbalisté uchovávali krabičku s prstí z pankrácké věznice.

Rychlé šípy v nevěstinci

Ve filmu Valenta před svým zatčením předává trenérskou úlohu talentovanému hráči Frantovi (Filip Březina). Hrající trenér pak i díky Valentovu odkazu dovede tým k fenomenálnímu úspěchu. Musí přitom ale o svůj sen zabojovat i ve vlastní rodině – jeho otec (Jan Hartl) se po válce stává ministrem, basketbalem opovrhuje a vyvíjí mírný nátlak, aby Franta raději využil své právnické vzdělání.

Cesta na evropský turnaj v roce 1946 se neobejde bez kuriózního překvapení, když mladí basketbalisté, vyzbrojení nadšením Rychlých šípů, zjistí, že jim vedoucí výpravy – nepříliš sympatický funkcionář Hrabal (Ondřej Malý) – zajistil ubytování v hotelu, který zároveň slouží jako nevěstinec. Do objektu sice nechodí žádní klienti, což je snad způsobeno tím, že hotel je v částečné rekonstrukci, přesto tam ale přebývá spousta veselých prostitutek, které s českými mladíky oslavují jejich úspěchy. Franta se zamiluje do křehké Michelle (polská herečka Patrycja Volny), která neposkytuje sexuální služby, ale pouze pomáhá v kuchyni a na baru. Michelle je židovská uprchlice z východní Evropy, která před válkou studovala tanec, ale pak musela utéct nejprve před Stalinem a posléze i z Paříže před Hitlerem.

Trvá ovšem déle než rok, než Michelle může přijet za Frantou do Prahy. Do hry navíc vstoupí „Vítězný únor“, který jejich vztah opět přeruší a hlavně pořádně zamíchá s osudem Frantovy rodiny i basketbalového týmu. Reprezentanti mohou v červenci vyjet na olympiádu do Londýna (a Franta se tam může setkat s Michelle), atmosféra však není dobrá, funkcionář Hrabal je čím dál záludnější a po návratu je Franta vyslýchán StB, protože v Londýně mluvil s dávným známým z Ameriky a zvažoval odchod do exilu.

Na mistrovství Evropy ve Francii v roce 1951 může jet československý tým jedině proto, že se tam odhodlali jet také Sověti. Musí se ovšem vyhovět řadě absurdních požadavků, například přijmout do týmu, jehož základ vznikl kdysi v Akademické YMCA, alespoň dva dělníky. Co je však horší, dojde ke konfliktu s funkcionářem Hrabalem a Franta má vyloučit jednoho z nejlepších hráčů... Soukromé i sportovní plány se hroutí, dojde i na kriminál a potupný ústupek v pařížském finále je symbolickým činem státu, který se neblaze odvděčil svým reprezentantům (a nejen těm basketbalovým a nejen těm sportovním).

Film se stomilionovým rozpočtem nabízí na české poměry nevídanou výpravu a řadu diváckých atrakcí, mezi nimiž vynikají perfektně zpracovaná klíčová utkání československých reprezentantů (jednoho z jejich italských protivníků hraje i hvězdný basketbalista Jiří Welsch). Filip Březina v hlavní roli působí dostatečně přesvědčivě a celý tým má v sobě skutečný kolektivní náboj, který přináší snímku autenticitu.



Relativně slabším prvkem je postava Michelle a s ní spojený milostný motiv, který působí jako dodaný tak trochu z povinnosti. Na rozdíl od českých basketbalistů se musí Michelle o sebe postarat především sama – vymanit se ve Švýcarsku z bídy a nedůstojného zaměstnání, zařídit si výlet do olympijského Londýna či si v relativně pokročilém věku zařídit taneční stipendium – to vše bez asistence filmařů...

Poněkud zjednodušeně působí i pojetí vývoje na poválečné československé politické scéně, které celkem vystihuje věta z tiskových materiálů k filmu: „Všechno se zdá být v pořádku, ale přijde únor 1948.“ Hlavní hrdina je přitom synem ministra vlády, jejímž premiérem je od roku 1946 Klement Gottwald. Všemi slušnými lidmi nenávidění komunisté jako by spadli z nebe – chopí se moci a škodí, ale tak prosté to s jejich nástupem přece jen nebylo. To, že komunistický režim zmrzačil celá odvětví lidské činnosti včetně sportu, je však nepochybné a Zlatý podraz je toho cennou připomínkou.