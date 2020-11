Rembrandt na monitorech počítačů. Umělecká událost roku bude online

PRAHA Národní galerie Praha začala připravovat on-line podobu výstavy Rembrandt: Portrét člověka, jejíž součástí by měla být 3D prohlídka expozice.

Několik let připravovaná výstava byla nejprve na jaře kvůli pandemii koronaviru odložena, po zářijovém otevření trvala jen dva týdny do doby, než se galerie v Česku znovu uzavřely. V Česku nikdy nebylo možné vidět tolik Rembrandtových děl pohromadě a výstava obdobného významu se podle pořadatelů nemusí opakovat desítky let.



Proto chtějí její podobu zachovat v digitální podobě, a umožnit aspoň tak zájemcům ji zhlédnout. Výstava, pokud se bude moci opět otevřít, skončí na konci ledna a nebude moci být prodloužena. Získané výstupy budou sloužit i pro digitální zdokumentování projektu a jeho archivaci. První video k výstavě Rembrandta se objeví v polovině listopadu na sociálních sítích NGP.



Dnes se ve výstavě natáčí první část videa, které představí příběh jediné české malby od Rembrandta - Učence ve studovně. „Video odhalí záhady obrazu opředeného tajemstvím. Portrét Učence z roku 1634 nezobrazuje pouhou fyzickou podobu neznámého muže, Rembrandtovi se v něm mistrně podařilo zachytit dramatický duchovní život portrétovaného starce - výraz jeho tváře vypráví...,“ uvedla mluvčí galerie. Klíčové dílo výstavy v sobě podle ní dodnes skrývá více otázek než odpovědí a zaujímá výjimečné místo v Rembrandtově tvorbě.

On-line prezentace, kterou galerie připravuje, obsahuje více aktivit souvisejících s výstavou. Mělo by vzniknout několik komentovaných videí, která představí vybraná díla se zaměřením na mezinárodní zápůjčky, věnovat se bude i pracím na papíře, tedy grafice a kresbě, které mají v projektu zásadní prostor. Vznikne i série interaktivních workshopů pro děti a 3D prohlídka.

Výstavu děl slavného nizozemského malíře Rembrandta van Rijn otevřela NGP 25. září. Podle tehdy platných hygienických nařízení mohlo do výstavy chodit jen maximálně 100 lidí najednou. Přesto za první dny jejího konání, které připadly na prodloužený víkend, výstavu denně navštívilo v průměru téměř tisíc lidí, na české poměry nebývale hodně.

Výstava v paláci Kinských na Staroměstském náměstí představuje na 115 děl z významných zahraničních i tuzemských institucí a soukromých sbírek. Kromě Rembrandtových děl nabízí práce jeho souputníků i následovníků v dobových i uměleckých souvislostech.