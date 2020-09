Netflix, digisexualita i xanax. Současné umění zrcadlí společnost po koronakrizi

Po období koronakrize česká umělecká scéna ožila díky mezinárodní přehlídce SUMO, která do Prahy přivezla díla více než dvou desítek zahraničních umělců. Mezi nimi například fotografie japonské umělkyně Kazuny Taguchi, ilustrace amerického umělce Mela Odoma, objekty a videa umělkyně mladé generace Emy Prideové, nebo obrazy francouzské umělkyni Chloé Poizatové.

Místní tvorbu zastupují výstavy prezentující práce Jána Mančušky, Vladimíra Houdka či Romany Drdové. Hlavní program v podobě společných výstav připravila Aliance galerií současného umění (AGSU) a zúčastnilo se ho devět pražských galerií, ve spolupráci se zahraničními partnery. Výstavy je možné navštívit během následujících šesti týdnů.



„V období celosvětové nestability se v rámci lokálních iniciativ snažíme o zprostředkování nejaktuálnějších a inovativních uměleckých výpovědí,“ dodává jménem všech zúčastněných galerií, předsedkyně AGSU Lucie Drdová

Prohlídku jednotlivých výstav lze naplánovat do jednoho dne a do dvou příznačných galerijních lokalit v Praze na Žižkově a na Letné. Efektivním výchozím bodem je Lucie Drdova Gallery, která sídlí na pomezí Vinohrad a Žižkova, postupným scházení z kopce se pak návštěvník dostane do nedaleké galerie hunt kastner v Bořivojově ulici, kde najde i mladou galerii City Surfer Office. O ulici níže pak nově sídlí galerie lítost, která návštěvníky překvapí nejen skvělou výstavou, ale i přívětivě zarostlým vnitroblokem.

V nejnižší části Žižkova na Koněvově ulici pak spočívá poslední zastávka v galerii A.M. 180. Trasa pokračuje na Letné, kde diváci mohou začít v holešovické galerii Berlinskej Model, zastavit se v Nadaci a centru pro současného umění, poté postupně stoupat kolem Veletržního paláce do Polansky Gallery a pak dál po Veletržní až do galerie ZAHORIAN & VAN ESPEN.

Kromě celkem přímočaré trasy, lze i ve výstavách samotných vystopovat linii, která provází letošní nezamýšlené téma přehlídky, mající podtitul The Odd Year, čili divný rok. V příběhových linkách kurátorských textů nás provází téma volného času, které se může vztahovat jak k prodělané izolaci během koronakrize, tak k blízké budoucnosti.

Zavření v bytě

Díla se soustřeďují na prožívání reality a uměle vytvořeného obrazu, splývající nám s naší fantasií, podpořenou zcela fikčními obrazy digitálního prostředí, které naši distanci provází. V tomto důsledku je zřetelná ta nejpodstatnější role současné umění, které artikuluje aktuální děje ve společnosti i naše společné vnitřní pocity a pomáhá nám jim porozumět.



Na čas strávený ve vlastním bytě, přímo poukazuje výstava v galerii lítost, připravená ve spolupráci s rumunskou galerií Anca Poterasu Gallery. Ta odráží jinak plynoucí čas během pandemie covid-19. Díla vytvořená umělci v průběhu uzavření ve vlastních bytech a ateliérech, zastupují na výstavě intimní plstěné obrazy postav v interiéru, nebo tkané koberce s vtipnými nápisy připomínající sílící kulturu internetových memů.

Výstava Phaneron, kterou připravila kurátorka Eva Skopalová pro galerii A.M. 180 hostící galerii 22,48 m2 z Francie promlouvá o hranici mezi představou a realitou, která přestává být jasná a o tom, že to co bychom nikdy nepovažovali za reálné, se normálně děje. Výstava jako až doslovný odkaz na Platónův mýtus o jeskyni motivuje k přehodnocení pojmu fikce, který nabízí hlubší pochopení proto, co konvenčně označujeme realitou.